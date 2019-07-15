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怕頭髮濕濕！公主汪抓緊圍牆「學壁虎」　網萌暈：偶包很重

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寵物小組／綜合報導

「巴妹：本公主才不想讓頭髮濕濕呢！」住在新竹的高山犬「巴妹」這天跟著媽媽來到台中的寵物樂園游泳，進而完成狗生首次的游泳初體驗。誰知道巴妹一下水，只想飄在泳池邊邊，並用「超大狗掌」死命抓著不放，盡力維持好完美的餽頭形象，此景宛如一隻大壁虎掛在岸邊。

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從媽媽錄下的影片中可見，穿上救生衣的巴妹一臉淡定，將頭頭饋在圍牆，並用手手「彎彎」地抓住。只見牠的小後腳，不停在水中踢啊踢，正當身體要往下沉時，再趕緊用踢牆的方式浮上來。媽媽看到寶貝這麼矜持，反觀後方的狗狗大玩特玩，直呼「我們家『公舉』是不會輕易被擺布的」。

▲高山犬「巴妹」。（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲巴妹個性很公主，常常被笑說有公主病。（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽媽笑說，「牠......一半以上的時間在想要怎麼逃跑，然後發現腿太短上不了岸，花了另一半的時間掛在那裡～哈哈」所幸過了一段時間，巴妹終於放開心胸，相信身上的救身衣，勉強游了一小圈。

▲高山犬「巴妹」。（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巴妹學習游泳的過程中，都有媽媽在一旁細心監督。

媽媽也說到，巴妹的個性就是很傲嬌，跟哥哥「巴斯特」的個性天差地遠。每次一罵巴妹，牠就擺出「你管我」的跩跩臉。「真心覺得牠是小X貨，罵牠真的會擺出來『來啊～來拼輸贏』的表情，牠哥哥則是沒這個膽子。」

喜歡巴妹和巴斯特的粉絲，看完小巴妹游泳影片後，紛紛在底下大笑「偶包很重欸」、「超級可愛的，公舉說，媽媽不來救我，還一直錄影」、「好像壁虎～超級可愛」、「偶包很重唷，小公舉」、「我以為看到超大壁虎」、「這孩子真的太可愛了」、「其實巴妹需要的是～一套比基尼、一張躺椅、一把遮陽傘、和一杯冰涼的果汁」。

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▲高山犬「巴妹」。（圖／粉專@Buster是一隻狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巴妹罵不得，因為牠會用跩臉鄙視對方。

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關鍵字： Buster是一隻狗狗游泳高山犬黑狗

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虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

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