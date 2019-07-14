小胖狗躺大腿...享受萌妹「柔柔歌聲」輕晃：來人快救我～

寵物小組／綜合報導

好有愛的小妹妹！一隻住在新北市五股區的7kg吉娃娃「二寶」，這天看到4歲大的小姐姐在看電視，開心地奔過撒嬌。這時，小姐姐一手將牠抱住，放在小腿腿上開心唱著歌，把二寶當作「小寶寶」在照顧。

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從媽媽錄下的影片中可見，妹妹一邊搖晃身體，一邊抱著胖嘟嘟的二寶。妹妹認真哼唱，不時用深情的表情望向毛孩，還拿起牠的小手手晃呀晃，模樣相當可愛。媽媽就笑說，「覺得超級可愛啊～但也覺得二寶很無奈，一副沒有人要救牠的感覺！」

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▲二寶眼神死：媽呀～誰可以來救救我。（圖／網友王小真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽表示，家裡共養4隻毛小孩，女兒從小與牠們一起長大，因此感情相當好，天天窩在一起。其中二寶最黏姐姐，看到姐姐坐著就會貼過去，同時也是一隻逆來順受的狗兒，不太會反抗。

▲家裡的狗狗都很愛小主人。



媽媽將女兒與二寶的溫馨影片分享到「米克斯社團」，網友看完紛紛在底下留言，「模仿媽媽」、「當小baby秀秀嗎？」、「妹妹好可愛哦，唱歌給牠們聽，旁邊2隻沒什麼反應」、「二寶：搖得我頭好暈」、「也未免太可愛了！有一種唱搖籃曲的fu」、「二寶正在發出求救信息」。

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▲每一隻都圓滾滾。

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