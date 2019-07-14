ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小胖狗躺大腿...享受萌妹「柔柔歌聲」輕晃：來人快救我～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

寵物小組／綜合報導

好有愛的小妹妹！一隻住在新北市五股區的7kg吉娃娃「二寶」，這天看到4歲大的小姐姐在看電視，開心地奔過撒嬌。這時，小姐姐一手將牠抱住，放在小腿腿上開心唱著歌，把二寶當作「小寶寶」在照顧。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從媽媽錄下的影片中可見，妹妹一邊搖晃身體，一邊抱著胖嘟嘟的二寶。妹妹認真哼唱，不時用深情的表情望向毛孩，還拿起牠的小手手晃呀晃，模樣相當可愛。媽媽就笑說，「覺得超級可愛啊～但也覺得二寶很無奈，一副沒有人要救牠的感覺！」

▲肥嘟嘟吉娃躺大腿...享受萌妹「柔柔歌聲」輕晃：快救我啊～（圖／網友王小真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲二寶眼神死：媽呀～誰可以來救救我。（圖／網友王小真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽表示，家裡共養4隻毛小孩，女兒從小與牠們一起長大，因此感情相當好，天天窩在一起。其中二寶最黏姐姐，看到姐姐坐著就會貼過去，同時也是一隻逆來順受的狗兒，不太會反抗。

▲肥嘟嘟吉娃躺大腿...享受萌妹「柔柔歌聲」輕晃：快救我啊～（圖／網友王小真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家裡的狗狗都很愛小主人。

媽媽將女兒與二寶的溫馨影片分享到「米克斯社團」，網友看完紛紛在底下留言，「模仿媽媽」、「當小baby秀秀嗎？」、「妹妹好可愛哦，唱歌給牠們聽，旁邊2隻沒什麼反應」、「二寶：搖得我頭好暈」、「也未免太可愛了！有一種唱搖籃曲的fu」、「二寶正在發出求救信息」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲肥嘟嘟吉娃躺大腿...享受萌妹「柔柔歌聲」輕晃：快救我啊～（圖／網友王小真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每一隻都圓滾滾。

更多精采影片：

關鍵字： 吉娃娃妹妹小主人唱歌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

罐罐錢沒繳～貓奴神切6種廣播音　後勁太強笑爆網：壓..

給我出來！貴賓見「半臉女子」氣炸低吼　媽傻眼：哈囉..

爸爸回來了！白柴開飛機「搖尾送信」　網抓包：是想換..

影／祖孫三人同步在客廳「張嘴睡」！網揭殘酷真相：你..

「爆乳辣妹汪」賣雞蛋！嬌羞電客人　網暴動：全部給我..

湯圓貓占按摩器「喬角度」狂嚕！瞇眼震動「肉都在抖」..

觸感毛毛像山苦瓜！　保育員幫「偽裝高手蛙」點名點到..

挑戰阿嬤理智線！屁柴天天在房門微蹲大號　網護航：這..

影／祖孫三人同步在客廳「張嘴睡」！網揭殘酷真相：你..

家中出現大蟑螂他嚇到憋氣…　救星獵人蛛出現「1秒神..

汪叼零食情緒勒索「萌眼看哥哥」　達到目的秒翻臉....

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生..

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露..

討厭剪指甲！奴才幫牠毛手遮眼　虎斑貓暫失去視力：什..

最萌保姆！2歲橘貓溫柔哄寶寶　「伸出小掌」輕拍背：..

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次.....

3隻現實貓假迎接真等放飯！剩牠留原地...媽哭：只..

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃..

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起..

迷路歐告看到警察跑去舔手撒嬌　原來老爸是「同行」

小胖狗躺大腿...享受萌妹「柔柔歌聲」輕晃：來人快..

運動回來累成一攤肉！柯基瑜珈姿酣睡　「白眼正面照」..

戳屁屁開啟turbo模式！　柴柴「暴風繞圈」驚呆網..

小喵咪倒臥血泊中不斷喘息 「你要撐下去喔」路人緊..

影／幫我開～汪叼零食袋「萌眼看醒哥哥」　達到目的下..

山羌被車撞骨折驚恐亂竄哀嚎　瑞芳警誘捕進紙箱救援

來阿嬤家超開心！阿金跳車直奔門口　見爸靠近興奮轉圈..

狗姐妹忙著護食打架...回過神骨頭不見了！愣原地傻..

誰說我是天兵！哈士奇進化得力助手　叼充電線、礦泉水..

討厭剪指甲啦！舞麥折手手大哭　埋頭變「聞腋少女」委..

快訊／高雄弒母案　大社小情侶「涉嫌重大」！雙雙遭羈..

世大運／超越體育署7金目標　中華13日止9金13銀..

台灣記者第一手記錄南韓1987民運烈士李韓烈葬禮　..

賓士車攔檢不停還想衝撞警員　網嘆：台灣警察真可憐

塵封54年首開放！　埃及揭4619年古老金字塔神秘..

衝一波離島！「澎金馬」中秋連假機票　7/15上午9..

勇警殉職！長官要求公祭唱「警察進行曲」　他嘆：放下..

守護千名孩童成長！「孩子的樹屋」創辦人陳爸辭世　錢..

秋信守首局首打席開轟喜迎37歲生日　自稱只有30歲

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙..

寵物動物熱門新聞

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

家中出現大蟑螂　獵人蛛出現1秒..

鬼蝠魟主動靠近潛水客　竟是在求..

萌妹狂喊寶貝　喵無奈回應笑翻網

阿柴打疫苗「怒譙52字」罵爆醫..

母柴被女兒狂唸　造反畫面網笑噴

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

心愛玩具不見　貓魂汪折手鬧脾氣

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

媽進門迎賓貓全跑光　剩牠留原地

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

被欺負又罵不贏　汪氣咬拖鞋超人..

驚喜包！「黑金變黃金」神情也變

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

讀者迴響

熱門新聞

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

家中出現大蟑螂　獵人蛛出現1秒..

鬼蝠魟主動靠近潛水客　竟是在求..

萌妹狂喊寶貝　喵無奈回應笑翻網

阿柴打疫苗「怒譙52字」罵爆醫..

母柴被女兒狂唸　造反畫面網笑噴

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

心愛玩具不見　貓魂汪折手鬧脾氣

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

媽進門迎賓貓全跑光　剩牠留原地

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

被欺負又罵不贏　汪氣咬拖鞋超人..

驚喜包！「黑金變黃金」神情也變

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

誰說我是天兵！哈士奇變得力助手

最新影片

更多

汪叼零食情緒勒索「萌眼看哥哥」　達到目的秒翻臉...爆咬主人手XD

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

討厭剪指甲！奴才幫牠毛手遮眼　虎斑貓暫失去視力：什麼都沒有～

最萌保姆！2歲橘貓溫柔哄寶寶　「伸出小掌」輕拍背：乖乖睡覺呦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面