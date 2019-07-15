大耳龍貓軟綿又呆萌！動保處「列3點」飼養條件...超難養

▲絨鼠飼養條件高，北市動保處呼籲飼養前請三思。（圖／北市動保處提供。）



寵物小組／綜合報導

養寵物之前務必三思，領養不棄養！南港展覽館寵物用品展日前風光落幕，但北市動保處卻接獲數起檢舉走私保育類絨鼠的案件，經過查證，在展場陳列展示的絨鼠（俗稱龍貓、皮卡丘、栗鼠），是業者合法申請輸入的人工飼養繁殖寵物，並非保育類野生動物，但由於絨鼠飼養條件高，北市動保處呼籲，飼養前一定要慎重考慮。

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北市動保處表示，絨鼠是原生於南美洲高海拔的山脈地區，習慣居住在岩石縫隙、山脈洞穴中，由於絨鼠全身佈滿均勻的絨毛，且原生地就是高海拔山區，他們習慣的溫度約為攝氏16-20度，台灣夏季高溫炎熱，若要飼養一定要讓他可隨時居住於冷氣房中，否則絨鼠對於環境溫度變化極為敏感，有可能因為中暑、熱衰竭致死。另絨鼠需要的活動範圍相當大，是個跳高高手，最高能跳到1.8米，建議飼養需給予較大的空間，同時絨鼠對於食物也有比較高的需求，不可隨意餵食種子等，飼養前後都需要花費很大的心力了解與照顧。

動保處表示，近年來已不僅只有犬、貓、兔、鼠被民眾選擇為伴侶動物，其他特殊物種如寵物鸚鵡、綠鬣蜥、象龜、玉米蛇等都是新興寵物市場上常見的寵物類型，然而無論是飼養犬、貓或是特殊寵物，飼養前一定要了解動物不同的習性，並考慮未來寵物長成成體時的體型差異、所需飼料量以及寵物可以活的歲數，選擇自己有辦法照顧的動物，越特殊的寵物飼養門檻通常也越高，需要飼主付出更多的心力照護。

動保處強調，動物保護法不僅保護犬貓，任何人為飼養的脊椎動物都在動保法保護的範圍內，飼養特殊寵物也要遵守動保法對於飼主的規範，若有飼養不當的情事，即使動物未受傷，動保處可命其限期改善，拒不改善者，可依法處新臺幣3,000元~15,000罰鍰，且可按次處罰，呼籲市民妥善飼養不棄養，更不可隨意捕捉飼養野生動物。（如有發現動物虐待傷害案件，請立即聯繫動物救援專線02-87913064(5)，動保處將嚴正辦理，以維護動物福祉。）

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