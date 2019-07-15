小孩遭搶！高翹鴴威嚇悲鳴...偷蛋客「帽子裝滿滿」開心跑走

▲男子用帽子一路偷雛鳥，一旁親鳥振翅威嚇阻止。（圖／拍鳥俱樂部@邱明德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

請大家擔任第一線野生動物守護員，看到可惡行徑立刻拍照通報！一名鳥友昨（14日）來到台南北門溪底，拍攝生態豐富的大自然、捕捉精彩鳥兒的神韻時，意外撞見2名男子竟然偷走留鳥「高蹺鴴」、「彩鷸」的鳥蛋。當場氣得怒拍好幾張、上傳到鳥友群組痛斥，同時握緊證據趕緊向保七總隊報警。

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臉書社團《拍鳥俱樂部》負責人黃蜀婷表示，俱樂部成員邱明德先是聽到有鳥在哇哇叫，轉頭一看，看見高蹺鴴親鳥從草叢中驚嚇竄飛，不停對著穿灰衣男子威嚇攻擊。只見灰衣男一邊走路、一邊用鴨舌帽偷走雛鳥，等到帽子「裝滿滿」後，再開心邊走邊笑離去，完全無視一旁的親鳥多麼著急、多麼悲恨哀叫。

▲男子偷走後開心跑走。



「真是可惡透頂！」黃蜀婷看到這樣的行為感到相當痛心，成員邱明德也非常擔心北門溪底未來鳥況不佳，直言「難怪最近沒看到什麼雛鳥，會不會是因為蛋都被撿光光」。黃蜀婷也推測，通常這種人都不只偷過一次，可能已經偷竊很久，在加上最近是留鳥的育雛期，情況真的令人擔憂。

▲留鳥高翹鴴長期生活在北門溪底，許多鳥友前來欣賞牠的風采。（圖／拍鳥俱樂部@黃進財提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



黃蜀婷表示，高蹺鴴與彩鷸都是台灣留鳥，生活在這邊非常久，其中高蹺鴴的領域性非常強，看到陌生人靠近會驅趕，但親鳥都這樣驅趕了，那個人還是照樣偷。黃蜀婷難過地說，「我們人類要有同理心，這樣偷走鳥蛋，聽到親鳥在旁邊哀哀叫，真的很難過！就如同我們人類的小孩被抱走一樣的痛心。」

▲彩鷸不像高蹺鴴如此兇猛，牠們生性膽小，被迫遭男子偷走多顆蛋蛋。（圖／拍鳥俱樂部@黃進財提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲彩鷸育雛。（圖／拍鳥俱樂部@黃進財提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



高蹺鴴屬於野生動物、彩鷸則是二級保育類動物，任何人不得隨意騷擾、虐待、獵捕、宰殺等其它利用，涉法者可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科二十萬元以上一百萬元以下罰金。偷蛋男子明顯觸犯《野保法》，目前保七總隊昨晚已受理，目前偵查不公開。

黃蜀婷呼籲大家、鳥友，如果看到可疑人士在騷擾動物、獵捕野生動物、鳥類等狀況，懇請大家一定要拍照或是錄影存證，並且有效率的「當場報警抓人」，希望大家能當好第一線的「愛護鳥兒」守護員。

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▲請大家一定要愛護野生動物，請勿騷擾攻擊。（圖／拍鳥俱樂部@黃進財提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）