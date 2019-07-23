ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

過度喘氣…毛孩「中暑」恐多重器官衰竭死亡　4預防妙招快筆記

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）

文／全國動物醫院連鎖體系

炎炎夏日，又迎來了7、8月份暑假旅遊的好時機，許多人都喜愛在這時帶著毛孩一家子出遊去，但長時間處於炎熱的環境下，無論是人或是毛孩都更容易發生中暑的狀況，遊玩的同時，又有哪些應該注意的事情呢？

由於台灣夏季高溫炎熱，毛孩處於戶外或密閉不通風的環境中，很有可能「中暑」。而中暑對毛小孩的危害十分巨大，可能引發多重器官衰竭，例如：腎功能受損、腸道出血、凝血障礙、電解質失衡...等，嚴重者甚至有死亡的可能因此各位毛孩爸媽更需要特別注意。

出門快樂旅遊的同時，應該如何預防毛孩中暑呢？

1.避免長時間處於高溫環境：炎熱高溫、密閉不通風都可能引起中暑，若在室內環境的話，須盡可能保持通風，不可過於悶熱，或讓毛孩待在有空調的地方。

2.提供適當的飲水環境：夏天毛孩若是水量攝取不足，容易會有「脫水」的問題，因此要確保毛孩能隨時喝到水，若天氣過熱，可在水碗中放置冰塊，增加毛孩的飲水慾。

請繼續往下閱讀...

3.不可長時間讓毛孩曝曬於戶外：走在過熱的柏油路上，可能造成毛孩的肉墊燙傷；若要帶毛孩出門散步，可盡量挑選涼爽的時段如清晨或晚上。

4.不可將毛孩獨自留在密閉的車上：車上的溫度於炎日曝曬下，即便有開窗，車上的溫度仍會快速上升導致毛孩中暑；毛孩待的地方，應適時給予冷氣，保持涼爽的溫度。

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）

出門在外，時刻留意毛小孩是否出現中暑的症狀，例如：體溫過高、過度喘氣、呼吸困難、猛流口水、四肢無力、神智不清、動作不協調、抽搐、昏倒...等情況，若出現以上輕微中暑症狀，請先將毛孩移至陰涼處，利用冷水降溫，補充水分並且立即就醫。

此外，若家中飼養的犬種為短吻犬，如：鬥牛犬、巴哥、鬆獅犬...等，此類犬種由於呼吸結構的異常，無法有效利用喘氣來散熱，相較於其他的犬種更容易有中暑的情形發生，因此於炎炎夏日裡，須特別留意其是否有其中暑症狀。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


★本文經「全國動物醫院連鎖體系」授權提供，更多訊息請上「全國動物醫院連鎖體系」臉書。

關鍵字： 夏季中暑熱衰竭短吻犬全國動物醫院全國動物醫院連鎖體系

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新品種4ni！身穿鸚鵡裝的貓？ 馬麻一摸摸頭「喵」網笑翻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

跟過敏反應有關！一顆顆紅色丘疹　貓奴不可不知的栗狀..

5方式診斷「慢性腎臟病」　SDMA可提早48個月測..

鑽入皮膚生長繁殖！夏日常見外季生蟲　連餐具都會受到..

毛孩老是「皮在癢」！　寵物的夏日常見3大皮膚問題

遠離蟲蟲危機！　解析夏日常見的毛孩外寄生蟲：跳蚤、..

2公尺巨蟒「完美匿蹤」躲陽台　網看兩天崩潰：蛇到底..

影／柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其..

假裝把「貓尾」丟掉！　牠嚇到「站高處狂找」：我的尾..

影／超市開恩放浪浪進門避暑　他拍下PO網卻被罵爆：..

癌末汪即將安樂死...餐廳招待「漢堡大餐」　燦笑吃..

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔..

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩..

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：..

粉紅肉墊靠上去...指紋竟成功辨識　厭世貓一臉無奈..

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

黏人大黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」：馬麻在幹麻..

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止..

太嗨啦！重磅月月「炸彈式暴衝」 客人被嚇壞...網..

同月內3起路殺！苗栗石虎死因曝光 疑似「成群獵犬..

太熱惹！泰國阿金3兄弟水盆裡沖涼　主人幫掛墨鏡變在..

尿布貴賓睡前執行「神秘儀式」　暖心真相500人萌翻..

睽違近4年！東沙島驚見「孵化小海龜」　7隻寶寶努力..

過度喘氣…毛孩「中暑」恐多重器官衰竭死亡　4預防妙..

10分鐘就見效！　研究證實：和貓狗玩能降低「皮質醇..

卡哇伊穿山甲「私闖」民宅　桃園觀音區罕見嬌客

神秘調查局生態豐富！領角鴞誤闖辦公室　3級保育鳥都..

2公尺巨蟒「完美匿蹤」躲陽台　網看兩天崩潰：蛇到底..

分離焦慮狗狂叫…主人收鄰居手寫信以為要被罵了　結果..

不被想要的小狗…用最奇怪的「包裝」棄養　收容所全體..

出奇招固定尾巴！　狗狗穿上「小褲褲」秒變翹臀辣妹眼..

日本公開賽／桃田賢斗調整心態拚衛冕　盼自己不要逃避

快訊／再咬關鍵人物！黃國昌：「張XX」上次陪同出訪..

直指走私菸是管理問題　柯文哲：老鼠屎把蔡英文出訪全..

國安特勤走私645萬免稅菸　侯友宜轟：有辱國風！這..

元朗事件嚇壞跨國企業　「蘋果店」內部信曝光：提早4..

偷魚缸！狠心阿桑「魚仔」倒地上全歸天　網怒：會下地..

快訊／總統專機「VIP」免稅預訂單曝光　輸入代號打..

蔡政府任內國軍特勤爆16次醜聞　國民黨團：蔡英文應..

7科技巨頭齊聚白宮！　川普點頭加速處理華為許可申請

積怒已久！老虎外野手打出再見轟　卻痛批自家球場是笑..

寵物動物熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

3隻二哈「骨牌效應」接連摔跤

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

讀者迴響

熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

3隻二哈「骨牌效應」接連摔跤

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

美食被鄰居幹走！樹獺氣炸狂揮爪

最新影片

更多

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔性抖動1分鐘

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩潰...網：天然雨鞋XD

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：走開啦！

粉紅肉墊靠上去...指紋竟成功辨識　厭世貓一臉無奈：主人又犯病惹！

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面