過度喘氣…毛孩「中暑」恐多重器官衰竭死亡　4預防妙招快筆記

文／全國動物醫院連鎖體系



炎炎夏日，又迎來了7、8月份暑假旅遊的好時機，許多人都喜愛在這時帶著毛孩一家子出遊去，但長時間處於炎熱的環境下，無論是人或是毛孩都更容易發生中暑的狀況，遊玩的同時，又有哪些應該注意的事情呢？

由於台灣夏季高溫炎熱，毛孩處於戶外或密閉不通風的環境中，很有可能「中暑」。而中暑對毛小孩的危害十分巨大，可能引發多重器官衰竭，例如：腎功能受損、腸道出血、凝血障礙、電解質失衡...等，嚴重者甚至有死亡的可能，因此各位毛孩爸媽更需要特別注意。

出門快樂旅遊的同時，應該如何預防毛孩中暑呢？



1.避免長時間處於高溫環境：炎熱高溫、密閉不通風都可能引起中暑，若在室內環境的話，須盡可能保持通風，不可過於悶熱，或讓毛孩待在有空調的地方。

2.提供適當的飲水環境：夏天毛孩若是水量攝取不足，容易會有「脫水」的問題，因此要確保毛孩能隨時喝到水，若天氣過熱，可在水碗中放置冰塊，增加毛孩的飲水慾。

請繼續往下閱讀...

3.不可長時間讓毛孩曝曬於戶外：走在過熱的柏油路上，可能造成毛孩的肉墊燙傷；若要帶毛孩出門散步，可盡量挑選涼爽的時段如清晨或晚上。

4.不可將毛孩獨自留在密閉的車上：車上的溫度於炎日曝曬下，即便有開窗，車上的溫度仍會快速上升導致毛孩中暑；毛孩待的地方，應適時給予冷氣，保持涼爽的溫度。







出門在外，時刻留意毛小孩是否出現中暑的症狀，例如：體溫過高、過度喘氣、呼吸困難、猛流口水、四肢無力、神智不清、動作不協調、抽搐、昏倒...等情況，若出現以上輕微中暑症狀，請先將毛孩移至陰涼處，利用冷水降溫，補充水分並且立即就醫。

此外，若家中飼養的犬種為短吻犬，如：鬥牛犬、巴哥、鬆獅犬...等，此類犬種由於呼吸結構的異常，無法有效利用喘氣來散熱，相較於其他的犬種更容易有中暑的情形發生，因此於炎炎夏日裡，須特別留意其是否有其中暑症狀。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



★本文經「全國動物醫院連鎖體系」授權提供，更多訊息請上「全國動物醫院連鎖體系」臉書。