轉到肉肉購物台！貪吃柴秒衝電視機前坐好：想買一份...

記者林韋辰／綜合報導

電視兒童迷上肉肉節目了！飼主莫札桂飼養的白柴「小阿呆」很愛吃肉肉，每次看到肉都會興奮的受不了。這天媽媽轉著電視，意外轉到購物台在賣菲力牛排，沒想到貪吃的阿呆很敏感，立刻衝到螢幕前「坐好坐滿」，仔細盯看主持人大口享用，似乎在暗示後方阿母「快點買一份」。

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▲柴柴專心看著販賣牛肉的購物台。（圖／網友莫札桂 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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飼主在「有點毛毛的」貼文中表示，小阿呆看到播肉肉的節目，就會自己坐在那邊哀哀叫，每次看到這麼逗趣的場景，不禁心裡大笑「啊...你是看不看得懂啊？到底？？？」。從短片中可見，小阿呆豎立耳朵，坐在電視機前的正中央，專心看著節目內容，這身「小背影」宛如人類小孩。

▲小阿呆：哇嗚～看起來好像很好吃...。

▲看完節目的表情，呈現「呆滯」模樣。



「電視裡的一直在吃！」飼主也推測著，小阿呆究竟看不看得懂？「我想應該是看得懂...因為牠看完整個臉，就是『我想要吃』的臉」。網友看完這則逗趣短片，也在留言處笑說，「笑死～這個看得懂XD」、「好壞啊哈哈」、「肉肉～牠看得懂」、「有在流口水嗎？」、「好可愛喔」。

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