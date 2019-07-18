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橘貓「端莊坐姿」逼視爸起床　媽吃醋：今天竟然不是找我...

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▲橘貓「端莊坐姿」逼視爸起床　媽吃醋：今天竟然不是找我...（圖／網友高郁雅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橘貓：爸爸起床好嗎？（圖／網友高郁雅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「喵：親愛的...趕快起床好嗎？」飼主高郁雅飼養的橘貓「薇妮」很喜歡早起，每天早上五點鐘，一定坐在床旁邊叫媽媽起床餵飯。媽媽這天起床不見寶貝薇妮，到處找找發現牠竟然跑到爸爸床上，並用深情款款的眼神望向他，此景讓一旁的媽媽好吃醋，直呼「今天竟然不是找我！」

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「是打算要告狀嗎？一早就閃瞎我的眼...」媽媽看到寶貝以「端莊坐姿」，坐在男朋友身邊。只見牠的表情專注，靜靜盯著熟睡的爸比看，其中還偷親對方，外加發出輕柔的喵喵音，好像很委屈。

▲橘貓「端莊坐姿」逼視爸起床　媽吃醋：今天竟然不是找我...（圖／網友高郁雅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲薇妮早上愛爸爸、晚上愛媽媽。

媽媽笑說，自己比較吃男朋友的醋，想說「女兒竟然比較愛爸爸的感覺」。同時也提到，薇妮個性很撒嬌，對待自己的貓哥哥則是很霸道，會搶玩具還會挑釁別人，超像幼稚園的小朋友。

媽媽將薇妮叫爸爸起床的照片，分享到貓咪社團，網友看完紛紛留言，「是真愛～晚上找麻麻應該適肚子餓的時候」、「好可愛的背影」、「這麼熱的天氣蓋這麼厚」、「我就這樣看著你看著你目不轉睛」、「我看你要睡到何時的感覺XD」、「默默守護你～好萌」。

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▲橘貓「端莊坐姿」逼視爸起床，媽吃醋：今天竟然不是找我...（圖／網友高郁雅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲薇妮還有一隻貓哥哥。

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關鍵字： 橘貓寵物

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