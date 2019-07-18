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柴柴搭車見同學「互嗆打招呼」　隔壁小黃厭世：吵死了

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寵物小組／採訪報導

風紀股長快點出來管秩序呀！住在高雄的柴柴Kuri是一隻非常喜愛上課的乖狗狗，每天都在期待校車來接送。每當Kuri一上車，必定跟隔壁座位的柴柴「咪嚕」大吵一架，時常上演激烈的「隔龍互嗆」，一旁的小黃則被牠們吵到眼神死，淡定看著窗外發呆。

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▲柴柴上學搭車見同學「隔籠互嗆」打招呼　隔壁小黃厭世：吵死了。（圖／粉專柴犬Kuri與貓老大們提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kuri跟咪嚕一起坐校車好開心。

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「這是牠們特有的打招呼方式！」從影片中可見，一台車共有12個座位，裡面有9隻柴柴。其中Kuri跟咪嚕最吵鬧，隔著籠子互相大叫。鏡頭再往左邊繼續轉，旁邊的小黃、小黑柴、邊境都很安靜，不吵也不鬧。媽媽說，咪嚕是學校的狗狗，牠跟Kuri互相打招呼的方式總是特別好笑，常常這樣汪汪汪叫完後，下秒裝沒事。

▲柴柴上學搭車見同學「隔籠互嗆」打招呼　隔壁小黃厭世：吵死了。（圖／粉專柴犬Kuri與貓老大們提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kuri和咪嚕常常互嗆。（圖／粉專柴犬Kuri與貓老大們提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴上學搭車見同學「隔籠互嗆」打招呼　隔壁小黃厭世：吵死了。（圖／粉專柴犬Kuri與貓老大們提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲旁邊的黑柴跟米克斯相當安靜。

媽媽說，會送Kuri去上學，是因為柴柴的劣根性很強。「很怕牠長大歪掉，所以從小就送去，原本想說先讓牠上個半年，後來怕牠白天在家無聊，又看上牠很愛上學，所以就讓牠一直去，去學校交交朋友、學才藝。」

▲柴柴上學搭車見同學「隔籠互嗆」打招呼　隔壁小黃厭世：吵死了。（圖／粉專@柴犬Kuri與貓老大們提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲老師會交Kuri一些才藝。

媽媽說，Kuri去學校學會「如何放電」，在外面到處亂磨蹭陌生人，很愛當別人家的狗。如果碰到下雨天停課，連續停太多天的話，Kuri在家裡就會很憂鬱。

媽媽將Kuri搭車的短片，分享到粉專「柴犬Kuri與貓老大們」，直呼一車子好像都是柴柴。網友看完紛紛在底下留言，「專收調皮搗蛋柴」、「哈哈哈～校長也是柴迷」、「好多阿柴～～啊可愛」、「最後一排的同學很淡定的看風景」。

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▲柴柴上學搭車見同學「隔籠互嗆」打招呼　隔壁小黃厭世：吵死了。（圖／粉專柴犬Kuri與貓老大們提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kuri超會找陌生人撒嬌。

▲柴柴上學搭車見同學「隔籠互嗆」打招呼　隔壁小黃厭世：吵死了。（圖／粉專@柴犬Kuri與貓老大們提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪汪上學去。

更多精彩影片：

關鍵字： 柴犬狗狗學校

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