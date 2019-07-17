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媽媽遭撞死...小石虎覓食魂斷140縣道　農業處推測「1家3口全滅」

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▲小石虎「吃飽回家」橫死苗140縣道！6天死3隻　他處理屍體：以前沒這樣過。（圖／貓徑地圖王小明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許多苗栗人只能眼睜睜看著真正的台灣原生種，一隻隻的消失。（圖／貓徑地圖王小明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

「深夜的苗栗140縣道，石虎正在用生命過馬路，但牠永遠是輸家。」粉專「貓徑地圖王小明」如此痛心的說。苗栗140縣道9天發生4起石虎路殺事件，分別為8日、11日、15日和16日，一名在卓蘭路段附近上班的民眾15、16日連續2天撞見石虎橫死路邊，心疼用紙箱裝起來載至當地消防隊，苗栗縣農業處推測，這2隻與11日死亡的母石虎可能為同一個家人。

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15日、16日分別各有一隻石虎死亡，兩隻年約3個月、體重600公克，陳屍地點靠近19.5K處。農業處自然生態保育科表示，「接到石虎時無明顯外傷，身體軟綿綿的，像是睡著了」。經過動物醫院X光檢測，體內多處骨折，頭部是致命傷，研判遭路殺。科長張葦說明，11日死掉的母石虎，很可能是這兩隻小石虎的媽媽，通常3個月大的石虎要在媽媽身邊，牠們很可能在媽媽死掉後，被迫出來覓食，但因經驗不足，穿越140縣道遭到路殺。

屍體目前交由特生中心或屏科大進一步後續研究，詳細的親子鑑定需等多日，報告才會出爐。得知9天內石虎接連死掉4隻，當時處理這項案子的董姓技佐難過表示，「覺得很惋惜，怎麼又死掉了一隻，以前都沒有這樣過，這幾天真的比較頻繁發生。」不過「頻繁發生」的詳細原因，還是得等到專業的團隊調查才能知道。

▲石虎。（圖／貓徑地圖王小明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲死亡母石虎11日在140縣道被發現，牠的年紀較長，農業處推測「這應是小石虎們的媽媽」。

時常專注石虎議題的粉專「貓徑地圖王小明」怒批，苗栗前縣長劉政鴻2013年6月通車的苗140縣道，美其名要讓「鄉親運輸農產方便」而新闢的道路，但其實是為了讓大安溪底日夜奔馳的砂石車和沿線砂車場。「苗140是為了方便開採大安溪可口的砂石而建，道路設計之初完全沒有顧慮到石虎！把關鍵棲地把整個大安溪都列為卓蘭族群跟東勢族群和后里族群連接的廊道，在沒有問過石虎的情況下，直直的從石虎的家中間剖過去。」

「貓徑地圖王小明」指出，苗140關鍵的地方就是同一個地點一直有路殺，那是不是牠們一直習慣性在穿越馬路？不管是覓食或遷移，就是固定在這條所謂的廊道附近活動。「不管核心棲地如何改變，牠們就是固定要從這裡經過。」同時也擔心推測，最近的路殺都在砂石車路線與砂石場附近，「這期間一定也有石虎路殺，但是保育意識薄弱可能無人通報！」

▲小石虎「吃飽回家」橫死苗140縣道！6天死3隻　他處理屍體：以前沒這樣過。（圖／貓徑地圖王小明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲苗140縣道是石虎的熱門路殺地區，到今年為止已發生至少12起案件。

「貓徑地圖王小明」列出140縣道對「石虎造成致命傷」3項缺點：

1.路肩毫無緩衝地帶，公路總局卻堅持要種植物美化，石虎在視線遮蔽的情況下，只要踏出馬路，馬上被路殺。

2.50米一支路燈。縣府財大氣粗，半夜車少依舊燈火通明，對夜行性的石虎過馬路的影響不得而知，中間的分隔島不但阻隔視線，讓石虎停在內線車道的時間拉長，增加路殺的風險。

3.多年來半夜時在苗140觀察，在沒有測速勤務時，沒有一台車不超速的，而且愈大台愈快，尤其是砂石車，宣導毫無用處。

列出4點可以改善的建議：

1.重點路段圍網加等距涵洞可行，但建議在24k和20k附近，建2個真正的動物用跨越式生態廊道，廊道方圓一公里完全淨空人造設施

2.苗140向來是飆車聖地，建議卓蘭大橋至義理橋間實施區間測速加上24K固定式測速照相。

3.23k砂石車出入口改至其他地方，23k-25k的大安溪河床完全淨空。

4.不能否認任何的人造設施都會改變動物行為，有了改善工程也要持續監測、修正和改善。

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▲往來奔馳的砂石車，開在大安溪的石虎棲地上。

關鍵字： 石虎大安溪路殺貓徑地圖王小明苗140縣道

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