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義方國小出現15顆蜂窩！師生超驚恐　動保處「全副武裝」急拆

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▲瑞芳國小出現15顆蜂窩！師生超驚恐，動保處「全副武裝」急拆。（圖／新北動保處提供。）

▲虎頭蜂窩外觀具美麗木質紋路，蜂窩底下有一明顯出入孔，其危險性相對提高許多。（圖／新北動保處提供。）

寵物小組／綜合報導

新北市政府動保處日前接獲瑞芳區義方國小校內出現多顆蜂窩，瑞芳動物之家隨即派員前往處理，現場蜂窩有11顆位於走道上方、3顆位於廚房與保健室窗邊、1顆位於員工宿舍陽台上，為避免摘除蜂窩時，蜜蜂四散造成危險，與校方人員協調待學校下課後再行摘除任務，以減少蜂群逃脫出攻擊師生，確保安全。

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義方國小總務主任林彥丞表示，目前逐漸進入夏季，也就是蜂窩又逐漸成形的時期，最近老師、小朋友們通報有見到蜜蜂的蹤跡，為了避免蜂窩越來越大，蜜蜂數量越來越多，可能造成師生遭受蜂螫，便趕緊通報新北市動保處請求摘除蜂窩，以保護師生的人身安全，他特別感謝新北市動保處派員一晚共摘除了15顆蜂窩，免除大家恐蜂疑慮，提供師生一個安全、快樂的校園學習空間。

▲瑞芳國小出現15顆蜂窩！師生超驚恐，動保處「全副武裝」急拆。（圖／新北動保處提供。）

▲一晚共拆除15顆蜂窩。

動保處表示，春季的3、4月份，蜂窩的體積多為小型如柳丁般大小，而且蜜蜂的數量不多，到了秋季的9、10月份，蜂窩體積增大，形成如手掌或排球般大小，有的比籃球體積還要大型，此時蜜蜂數量已超過百隻甚至是千隻以上，大大提高遭受蜂螫的機率。民眾應有「防微杜漸」的觀念，在蜂窩體積如柳丁般大小，此時蜜蜂數量相對較少時，應及時通報新北市政府動保處摘除蜂窩，除了保護民眾的生命安全，對於摘除蜂窩的人員來說也是種降低被蜂螫的方法。

▲瑞芳國小出現15顆蜂窩！師生超驚恐，動保處「全副武裝」急拆。（圖／新北動保處提供。）

▲駐區獸醫王嚴緖著裝完成，準備拆除蜂窩。

動保處呼籲，民眾住家附近若出現蜂窩，請勿自行拆除，尤其是具有美麗木質紋路的虎頭蜂窩，蜂窩底下有一明顯出入孔，其攻擊性強，蜂毒蛋白對體質敏感者極易造成過敏性休克，產生低血壓、噁心、嘔吐、上呼吸道水腫、呼吸困難、意識不清、冒冷汗等休克症狀，不可不慎。民眾若有摘除蜂窩需求，可電29596353通報動保處派員處理，也可利用動保處「Line及時報案平台」通報，只要用LINE@ID加入帳號「0966608422」，就能進入平台通報案件，並在平台內提供現場蜂窩照片，讓總機人員出勤前即可掌握現場狀況，以提升案件處理效率。

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▲瑞芳國小出現15顆蜂窩！師生超驚恐，動保處「全副武裝」急拆。（圖／新北動保處提供。）

▲動保處前往瑞芳區的義方國小勘查蜂窩大小與位置。

關鍵字： 義方國小蜂窩新北市瑞芳區

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