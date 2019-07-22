影／海鷗旋風式俯衝「綁架」4歲吉娃娃　她目睹愛犬變晚餐秒崩潰

記者吳美依／綜合報導

英國德文郡（Devon）一名女子希爾（Becca Louise Hill）21日在臉書發文，寵物吉娃娃吉斯莫（Gizmo）突然被海鷗叼走不知去向，她目睹過程後當場傻眼，懇求廣大網友幫忙尋找愛犬。根據了解，海鷗「抓狗」的行為並不常見，不過那個地區先前也曾經發生類似案例。

▲吉娃娃吉斯莫（Gizmo）被海鷗叼走。（圖／翻攝自Becca Louise Hill臉書、免費圖庫Pixabay）

希爾在貼文中寫到，「拜託拜託拜託！有人發現一隻吉娃娃嗎？牠是我的寵物，一隻海鷗從我的後院把牠帶走了！」她向《太陽報》表示，當時她和男友在後院晾衣服，吉斯莫則在旁邊曬太陽，突然掀起一陣強風把衣物全都吹到地上，兩人下一秒就看見海鷗叼著吉斯莫離開，越飛越遠，消失在視線之中。

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希爾說，6歲的小女兒失去寵物以後非常傷心，「我完全不知道吉斯莫會不會被丟下來，也不知道牠現在在哪裡。」她表示，從沒想過竟然會發生這種事情，很希望狗狗毫髮無傷，早日與家人團圓。

綜合外媒報導，德文郡2015年也發生類似事件，57歲的妮基目睹一群海鷗想要啄死自家吉娃娃貝卡（Becca），狗狗經歷緊急搶救仍然不治死亡。肯特郡（Kent）多佛港（Port of Dover）也曾有隻傑克羅素梗差點被海鷗抓走，幸好被飼主即時搶救。

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，很遺憾發生這種事情，「我們對於吉斯莫的家屬感同身受，這件事對飼主來說一定非常難受。幸好，類似案件非常少見，這並不是海鷗常見的獵食行為。」