百貨樓頂違法蓋動物園！　大猩猩被關籠內27年「悲拔毛狂流淚」

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國曼谷一間百貨商場頂樓蓋了違法動物園，雖然自2015年便被勒令停業，但至今仍有許多動物被困在園內，其中一頭名為Bua Noi的大猩猩更被囚禁了整整27年，有許多遊客都見到牠焦慮地在籠中打滾拔毛，甚至流淚的畫面。

據metro報導，Pata動物園位於Phra Pinklao Road商場6樓及7樓，雖然因為缺少相關文件，已經於2015年被當局勒令關閉，並要求將園內所有動物撤出，但該園至今仍在營業，也是許多遊客及學校團體的觀光地。

現年30歲的母猩猩Bua Noi自1992年時，被動物園以300萬泰銖從德國購入後，便被關了27年，再也沒有一天踏出過籠子，接觸到土地，雖然2015年時有許多團體發起聯署，要求釋放與其他野生動物，但至今仍被困在狹窄又髒亂的室內動物園中，有許多遊客曾見到Bua Noi眼中含淚。

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▲被關在室內動物園27年的大猩猩 Bua Noi眼神悲傷茫然。（圖／翻攝自FB／สัตว์ : สิทธิและโอกาส - Thailand Animal Rights Alliance）



一則拍攝Bua Noi的短片近日在網路上引起議論，畫面中的Bua Noi焦慮地在籠子內走來走去，有時緊握欄杆、雙眼茫然，有時則痛苦地拔自己的毛髮，模樣憔悴。拍攝影片的遊客表示，「我感到很抱歉，牠看起來很難過，之前有很多人試圖拯救，但沒有任何結果，我很擔心所有人都忘了牠還在這。」他說，「猩猩應該在野外，而不是在動物園中，牠至少一生要有一次機會感受大地。」

Vos podés hacer algo para cambiar el terrible destino de la gorila Bua Noi: La gorila… http://t.co/VMSqGCLXDW pic.twitter.com/b3RcQ6TMXX — ¡Mirá! (@mira_oficial) March 17, 2015

儘管外界批評聲浪不斷，但Pata動物園主Kanit Sermsirimongkol仍簽了一份協議把Bua Noi留下，他堅持這「沒有任何問題」，猩猩的表情只是「一種自然表達」。Kanit表示，「我們把Bua Noi當自己女兒一樣照顧，我知道有天一定要幫牠找個適合的新家，但如果還沒教會牠野外生存技巧的話，直接放歸野外不是好事。」