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不被想要的小狗…用最奇怪的「包裝」棄養　收容所全體傻眼

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（圖／翻攝自Facebook／Riverside County Animal Services）

▲小狗被人用麥片盒裝著棄養。（圖／翻攝自Facebook／Riverside County Animal Services）

寵物小組詹筠怡／綜合報導

收容所人員見識過各種形式的棄養，但這種「包裝」還是第一次看到，這是位於美國加州的「Riverside County Animal Services」收容所，最近接獲令人心碎的棄養。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這隻人見人愛的小狗是馬爾濟斯和約克夏的混種，牠被人送到收容所時，裝在一個Cap'n Crunch的麥片盒裡，直接「舉」進去，收容所工作人員立刻意識到小狗全身被跳蚤覆蓋，趕緊為牠驅蟲。

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（圖／翻攝自Facebook／Riverside County Animal Services）

▲最奇怪的棄養方式，讓大家都傻眼。

後來小狗被取名叫「小紅莓」（Razz Berry），工作人員懷疑帶牠來的女子就是棄養牠的主人，但對方堅稱自己是在公園發現狗。後來小紅莓驅蟲完畢，就在所內蹦蹦跳跳，用牠的招牌燦笑收服每一個牠遇見的人。

小紅莓的照片曝光後，湧入數十個想要領養牠的訊息，最後收容所選了一對夫婦，他們的另一隻狗也是馬爾濟斯和約克夏混血，相信牠們會變成很好的朋友。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Riverside County Animal Services）

▲小紅莓順利找到認養人，要準備幸福了。

關鍵字： 北美要聞棄養收容所

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