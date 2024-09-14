遊客想看牠跳！　爆紅小河馬「彈跳豬」睡夢中被潑水、扔石子

記者李依融／綜合報導

泰國侏儒河馬寶寶「彈跳豬(Moo Deng)」爆紅，竟有遊客為了看牠動，朝牠扔石子、潑水，把睡夢中的彈跳豬嚇了一大跳，也讓不少粉絲相當氣憤心疼。

動物園Khao Kheow Open Zoo的侏儒河馬寶寶「彈跳豬」目前2個月大，剛出生就有各種張嘴瞪眼的豐富表情，加上圓滾滾的身材一言不合就跳走，讓牠瞬間在網路上爆紅，而彈跳豬這個名字經過網路票選，在Moo Daeng（紅燒豬）和Moo Sap（豬絞肉）中脫穎而出。

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▲彈跳豬天生就是個表情包。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo）

隨著去看彈跳豬的人越來越多，竟然有人到現場發現彈跳豬在睡覺，便丟石子、潑水，試圖把小河馬喚醒，而睡夢中的彈跳豬被突然澆水，也嚇了好大一跳。園方得知這樣的情形也相當生氣，呼籲遊客不要傷害動物，也在臉書上提到，每天早上8、9點是最有機會見到彈跳豬「彈跳」的時候，特別是洗完澡時，接著小傢伙會睡回籠覺，大約下午2點會再醒來玩耍，遊客可以把握這段時間來看看小明星。

彈跳豬還是小寶寶，因此每天都跟在媽媽身邊，會和信任的保育員有互動，讓保育員搓揉摸摸，但有時還是會耍起小脾氣，張著嘴「彈走」。侏儒河馬寶寶大約6到8個月離乳，壽命可達42歲。

網友看到彈跳豬被欺負的影片也紛紛抱不平，「帶小朋友去動物園一定要教好，怎麼可以這樣欺負動物！」、「明明睡得正舒服被嚇一大跳，真是太心疼了」、「希望園方派人盯著，給欺負動物的人立即處罰，他們才會學到教訓」。

▲彈跳豬吸引大批粉絲來看牠。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo）



▲彈跳豬現在還跟媽媽黏踢踢。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo）