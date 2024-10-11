院子被百隻「飢餓浣熊大軍」佔領　她餵了35年嚇到報警

▲近百隻「浣熊大軍」突然出現在院子裡，嚇得屋主連忙報警。（圖／翻攝自X@Kitsap Sheriff）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國華盛頓州基薩普郡(Kitsap)一名女子發現院子突然出現了百隻野生浣熊，而且看起來都非常飢餓，嚇得她躲到車上報警求援。警察到場後才了解到，該名女子已經餵食這附近的浣熊35年。

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▲浣熊們群聚在庭院內尋找食物。（圖／翻攝自X@Kitsap Sheriff）

屋主3日下班回到家，竟發現自家院子滿是浣熊，彷彿被占據了，她嚇得跳上車報警協助，她告訴警察自己35年前就開始餵食家附近的浣熊，浣熊們不分日夜地討食物，大約6周前開始群聚數量越來越多。

On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk — Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024

對於現在浣熊多到滿出來的情況，屋主開出每隻500美金的懸賞，希望有人能把浣熊抓走或移除，而華盛頓魚類和野生動物部也開始介入，希望能幫助她找到解決辦法。

網友們看到警方分享「浣熊滿滿」的影片，紛紛表示「最簡單的方法是讓牠們沒食物」、「永遠別餵任何野生動物！」、「我問我7歲兒子該怎麼辦，他說就別餵呀！」。

▲浣熊們：快給我們飯！。（圖／翻攝自X@Kitsap Sheriff）