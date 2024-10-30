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女海邊散步發現「果凍狀長鬚」詭異生物　PO網嚇：26年沒看過

女海邊散步發現「果凍狀長鬚」詭異生物　PO網嚇：26年沒看過。（圖／翻攝自Facebook／Everybody Loves (Port) Elliot!）

▲女子在網上分享詭異生物照片。（圖／翻攝自Facebook／Everybody Loves (Port) Elliot!

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在南澳州阿得雷德(Adelaide)海邊小鎮散步時發現怪異生物，從照片中可看到，奇怪生物充滿了許多果凍狀、半透明的長鬚，長鬚上還有貝殼，宛如外太空生物的造型在網路上引發討論。

女子埃文斯(Vicki Evans)在臉書社團上發文，她表示，早上在艾略特港(Port Elliot)馬蹄灣(Horseshoe Bay)散步時，意外發現這種奇怪生物，「在馬蹄灣散步了26年，以前從來沒看過這種東西，大自然永遠充滿驚奇」。

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照片中可看到，海灘上有一長條奇怪生物，該生物身上充滿許多果凍狀長鬚，鬚鬚上還布滿著許多貝殼，模樣看起來十分詭異，引發網友討論，「這就是為什麼我不喜歡去海邊」、「和旁邊的狗狗比較起來，這生物好長喔」。

南澳大學海洋生物學家杜布迪(Zoe Doubleday)向媒體表示，埃文斯拍到的生物應該是鵝頸藤壺(Goose barnacles)，藤壺是一種由多種自游生物所組成的群體，時常會附著在堅硬固體的表面，「我也從來沒見過這種狀態的藤壺，牠們一定是聚集在水中某個設施很長的時間，才會長得這麼密集」。

藤壺是甲殼類的一種，雖然外型看起來像牡蠣或蛤蠣，其實與螃蟹和龍蝦更相似，平時以浮游生物和碎屑為食，在世界上某些地方被認為是美食佳餚。

關鍵字： 澳洲南澳州海灘Horseshoe BayVicki Evans藤壺紐澳要聞

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