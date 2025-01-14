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寵物蛇求助案達150件　新北動保處辦「蛇特展」：懂牠再養牠！

▲（圖／新北市政府動物保護防疫處）

▲新北動保舉辦蛇年展覽，介紹有關飼養特寵蛇類的資訊。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市政府動物保護防疫處為呼應蛇年到來，舉辦「哈哈蛇－蛇萬個為蛇麼2025新春特展」，他們提到，近年來飼養「蛇」的民眾越來越多，去年有關寵物蛇尋求協助的案件高達150件，故舉辦此展覽活動，讓大家能夠更了解此類動物，同時呼籲「先懂牠再養牠」，切勿隨意棄養。

▲（圖／新北市政府動物保護防疫處）

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▲呼籲民眾切勿因一時新鮮感而導致隨意棄養。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

經統計，去年有關民眾通報協助蛇類的案件共達3000多件，其中不少是關於寵物蛇，顯示出此種物種已漸成民眾飼養的選項之一。動保處設計了本次展覽，希望讓民眾更了解及關心台灣的蛇類現況，也有許多獸醫師、專家到場義診，並講解相關知識。現場設置2座生態缸，同時讓更多人了解，飼養特殊寵物絕非一件易事。農業局長諶錫輝表示，飼養寵物前應善盡飼主之責，並熟讀「非犬貓寵物基礎飼養指南」，詳細資訊可參考動保處官網：https://reurl.cc/aZMoOD。

▲（圖／新北市政府動物保護防疫處）

▲飼養特寵有難度，新北動保提供相關飼育課程。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

台灣兩棲爬蟲動物協會理事長謝東穎提到，蛇類在飼養上較不同於一般寵物和兩棲爬蟲類，屬於肉食性動物，根據種類及棲息地的不同，食性也會有所差異。蛇類在食物鏈中具有多樣性及強大生存能力，家庭在飼養的方面上也須評估食物來源，以及考慮其長大後的體型，如球蟒最大可達2公尺長，千萬不要因為流行或一時興起就買來培育。

▲（圖／新北市政府動物保護防疫處）

▲近年來飼養犬貓以外的民眾越來越多，提醒大家應具備基本飼養的知識。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

新北動保處表示，近年來民眾開始飼養犬貓以外之動物，近期也有許多人關心特寵議題，對此還得由農業部詳細規劃，不過飼養特寵前的了解與認識，是飼主們都必須盡到的責任，新北市也率先全國制定基礎飼養指引，讓每隻寵物都能獲得妥善照顧，遏止可能棄養情事。

關鍵字： 新北市政府動物保護防疫處寵物蛇特寵

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