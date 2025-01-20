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墨西哥灣「小蟹逅」　研究團隊偶遇「幼年刺鎧蟹」全身龐克尖刺

實習記者陳安榆／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA)研究人員近期在墨西哥灣採集珊瑚樣本，沒想到居然偶遇了一點「小蟹逅」，打撈時意外發現一隻小巧可愛、全身布滿尖刺的紅色生物，「龐克」的造型立刻引發眾多網友討論。這種物種被認為是刺鎧蟹屬(Neolithodes agassizii)的幼蟹，成為科學界新的研究線索重大突破。

根據外媒《Science Alert》文章中指出，當科學家在蒐集採樣的過程中，突然發覺有隻外表特別且從未見過的小傢伙，他們猜測這是一種西太平洋帝王蟹(Neolithodes agassizii)的幼年時期。這種多刺帝王蟹的活動範圍通常在常生活在 200至1900公尺的海洋深處，成年後光是身體寬約12公分，不包括腿的長度，所以打撈上來的這隻還很年輕，只有手指那麼寬。

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由於海洋深處充滿著廣闊的平原，這些蟹類幼年時通常無法找到合適的躲藏之處，於是有些小蟹會騎著「海豬(Scotoplanes)」移動。作為無害的食腐動物，半透明的海豬整天懶洋洋地在海底嗅來嗅去，尋找可口的動物屍體、糞便和黏液來吞食，剛好能為脆弱的甲殼類寶寶提供完美的掩護。

事實上帝王蟹其並非屬於螃蟹的一種，牠們由寄居蟹演化而來，在趨同演化 (Convergent evolution)之下，長成了「蟹」的樣貌。這次發現的帝王蟹寶寶可愛的萌化眾人，同時也為神秘的海洋研究提供了不一樣的新視野。

關鍵字： 刺鎧蟹帝王蟹墨西哥灣採樣意外幼年可愛螃蟹龐克

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