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黃金蟒「香蕉牛奶」自動爬馬桶便便　超大量讓網友看傻

▲香蕉牛奶會自己進廁所排遺，讓許多網友吃驚，牠居然這麼聰明。（圖／網友＠kevin_890928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你有看過蛇上廁所嗎？桃園市中壢區2歲黃金蟒「香蕉牛奶」學會「去上廁所」，甚至主動爬上馬桶，吃得多排出的量也多，神奇的畫面惹得一眾網友嘖嘖稱奇。飼主則表示「沒有訓練過」，香蕉牛奶總是會在廁所大小便，不知道怎麼養成了這種好習慣。

▲（圖／網友＠kevin_890928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲香蕉牛奶個性溫和親人，愛撒嬌。（圖／網友＠kevin_890928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主提到，香蕉牛奶在家自由自在地活動，平時也都和他一起睡，偶爾才去睡箱子，不知不覺漸漸學會自己上廁所。家中還有2隻網紋蟒及一隻緬甸蟒，其中香蕉牛奶最喜歡鑽進主人的衣服裡，或是乖乖在床上等摸摸，平常主要食用兔肉或豬肉。

▲（圖／網友＠kevin_890928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中還有2隻網紋蟒（原色跟鈦合金）跟一隻緬甸蟒（原色）。（圖／網友＠kevin_890928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

香蕉牛奶也常常出席線下的寵物展，不過由於前幾次參觀的遊客在合照時太過熱情，互相傳接的當下未注意身上有一些飾品或拉鍊，尖銳的物品不小心勾到香蕉牛奶的皮膚，導致鱗片被刮掉而流血，需要保持乾燥並等待幾次脫皮的循環後，才能再度出門。飼主同時也呼籲，如果想和蛇蛇互動，務必留意飾品拉鍊等，盡量避免意外的傷害。

（圖／網友＠kevin_890928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲香蕉牛奶身上的傷口，是在寵物展意外被熱情互動的民眾刮到的。（圖／網友＠kevin_890928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大部分的民眾都沒見過大型蛇類排遺的瞬間，這也是飼主第一次見到香蕉牛奶準確地在「馬桶」如廁，貼文在Threads上發佈後馬上就引起了討論。網友紛紛在底下留言「這個排出的量也太多了吧！」、「量多到是把鄰居吃了嗎？」、「原來大蛇要排那麼多出來」、「第一次看，真是屎料未及」，飼主也提醒大家，其實不是每種蛇都適合在家自由活動，不建議新手輕易嘗試。

關鍵字： 白化緬甸蟒黃金蟒寵物展排遺定點上廁所

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