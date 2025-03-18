ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

記者李依融／採訪報導

台北市比特犬Lucky11天咬傷2名騎士，讓許多人「聞比特犬色變」，然而寵物行為訓練師大廷說「其實比特犬是天生親人的」，不過牠們的身體構造有強大的肌肉，也有高度興奮性，一旦進入衝突狀態咬合力驚人，「因此管理不當，仍可能造成嚴重後果」。

▲▼咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

▲Lucky只親近飼主，然而飼主未能正確引導保護，最終導致牠被沒入與最愛的飼主分開。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人認為比特犬很有攻擊性，大廷解釋，「綜合來說牠其實『更親人』才對」，而這正是數百年來選擇性培育的結果，早期比特犬被用於「鬥犬競技」，但負責照顧牠們的訓練師與飼主絕非攻擊目標，因此「不攻擊人」反而是一項嚴格的篩選標準。他提到，比特犬的天性並非敵視人類，「反而是極度信任與依賴人類」。

至於比特犬為何被貼上「惡犬」的標籤，大廷說明，比特犬天生擁有強大的肌肉與高度興奮性，一旦進入衝突狀態，咬合力驚人遠超其他犬種，「因此管理不當可能造成嚴重後果」。他進一步說，這並非比特犬「特別兇」，而是因為天生的身體條件與行為特性，讓攻擊事件的影響更大。

▲▼比特犬,pit bull,狗。（示意圖／達志影像）

▲比特犬天生魁武、肌肉發達，因此若是出現侵略反應加上管理不當，後果往往很嚴重。（示意圖／達志影像）

飼養比特犬真正的風險其實是環境管理、社會化與飼主訓練，透過正確的養育方式，比特犬能成為穩定、親人，甚至是優秀的工作犬，也避免因過於亢奮激動造成不必要的誤解與衝突。對大廷來說比特犬不是問題，「如何養牠、訓練牠才是關鍵，所以飼主的教育才是最重要的。」

大廷目前為完美狗狗訓練計劃研究聯盟北區負責人，擔任寵物行為訓練師10年，致力以正向的方式理解寵物、帶領飼主，讓毛孩的家庭享受和諧時光。

▲▼台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

▲大廷認為，如何教養、訓練比特犬是關鍵，因此飼主的教育最重要。（圖／記者黃彥傑攝）

關鍵字： 比特犬Lucky比特犬比特犬攻擊寵物行為訓練師大廷

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫

比特犬Lucky收容編號曝光　年紀「老齡」網友祝福：希望有好主人

咬人比特犬Lucky強制沒入會怎樣　動保處2點說明

「雙胞胎狗狗」緊緊依靠靜等安樂倒數　最後幾小時出現奇蹟

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教蒙眼、「瞬間失重法」讓牠鬆口

訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

比特犬是否會傷人？　官方、民間都同意：飼主素養是關鍵

比特犬「開窗撲咬」隔11天再犯　動保處未沒入原因曝

以為認養「心目中的小黑貓」回家驚覺被騙了　網暴動喊：超罕見～

比特犬「開窗襲擊」2騎士　飼主稱有綁牽繩「激動掙脫項圈惹禍」

比特犬Lucky收容編號曝光　年紀「老齡」網友祝福：希望有好主人

每天堅持送把拔上班　臘腸犬「小短腿飛奔」520萬網融化：太可愛

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教蒙眼、「瞬間失重法」讓牠鬆口

比特犬是否會傷人？　官方、民間都同意：飼主素養是關鍵

比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫

訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

比特犬3年前列「禁養」飼主需登記　6種危險性犬隻外出需防護

比特犬「開窗襲擊」2騎士　飼主稱有綁牽繩「激動掙脫項圈惹禍」

世界盃前大屠殺！摩洛哥捕殺300萬隻流浪犬　FIFA不管惹怒動保團體

咬人比特犬Lucky強制沒入會怎樣　動保處2點說明

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

小三作法斷男友桃花「終生不舉」！詛咒反噬肚中寶寶　超慘下場曝光

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」　警方緊急尋人中

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

MINI Cooper「敞篷車＆JCW性能版」3／27台灣發表！新世代戰線全到齊

沒有Logo的千萬名錶讓人一眼認出　H. MOSER ＆ CIE獨有魅力吸睛

以哈停火破局讓船舶運力過剩壓力減輕　就看關稅與新增運力影響程度

快訊／11縣市低溫特報　「急凍剩6度」時間地點曝光

被控逼死金賽綸！喪期還「狂call遺屬問靈位」　YTR喊冤：為了與她道別

寵物動物熱門新聞

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

比特犬Lucky收容編號曝　網友祝福

咬人比特犬沒入會怎樣　動保處說明

雙胞胎狗狗靜等安樂倒數　奇蹟出現

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教方法

訓犬師曝比特犬其實「天生親人」

比特犬是否傷人　飼主素養很關鍵

惡犬又撲咬　動保處揭未沒入原因

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

比特犬咬騎士　飼主稱有綁繩掙脫

平板冒出小幫鼠　踩鍵盤回訊息

比特犬3年前禁養　6危險犬種需防護

宮廟兔子住排泄物中　吃白飯淘汰菜

女網紅為了拍片　從袋熊媽身邊強抱走寶寶

讀者迴響

熱門新聞

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

比特犬Lucky收容編號曝　網友祝福

咬人比特犬沒入會怎樣　動保處說明

雙胞胎狗狗靜等安樂倒數　奇蹟出現

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教方法

訓犬師曝比特犬其實「天生親人」

比特犬是否傷人　飼主素養很關鍵

惡犬又撲咬　動保處揭未沒入原因

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

比特犬咬騎士　飼主稱有綁繩掙脫

平板冒出小幫鼠　踩鍵盤回訊息

比特犬3年前禁養　6危險犬種需防護

宮廟兔子住排泄物中　吃白飯淘汰菜

女網紅為了拍片　從袋熊媽身邊強抱走寶寶

臘腸犬每天送把拔上班　「小短腿飛奔」爆紅

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面