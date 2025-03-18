訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

記者李依融／採訪報導

台北市比特犬Lucky11天咬傷2名騎士，讓許多人「聞比特犬色變」，然而寵物行為訓練師大廷說「其實比特犬是天生親人的」，不過牠們的身體構造有強大的肌肉，也有高度興奮性，一旦進入衝突狀態咬合力驚人，「因此管理不當，仍可能造成嚴重後果」。

▲Lucky只親近飼主，然而飼主未能正確引導保護，最終導致牠被沒入與最愛的飼主分開。（圖／記者湯興漢攝）

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許多人認為比特犬很有攻擊性，大廷解釋，「綜合來說牠其實『更親人』才對」，而這正是數百年來選擇性培育的結果，早期比特犬被用於「鬥犬競技」，但負責照顧牠們的訓練師與飼主絕非攻擊目標，因此「不攻擊人」反而是一項嚴格的篩選標準。他提到，比特犬的天性並非敵視人類，「反而是極度信任與依賴人類」。

至於比特犬為何被貼上「惡犬」的標籤，大廷說明，比特犬天生擁有強大的肌肉與高度興奮性，一旦進入衝突狀態，咬合力驚人遠超其他犬種，「因此管理不當可能造成嚴重後果」。他進一步說，這並非比特犬「特別兇」，而是因為天生的身體條件與行為特性，讓攻擊事件的影響更大。

▲比特犬天生魁武、肌肉發達，因此若是出現侵略反應加上管理不當，後果往往很嚴重。（示意圖／達志影像）

飼養比特犬真正的風險其實是環境管理、社會化與飼主訓練，透過正確的養育方式，比特犬能成為穩定、親人，甚至是優秀的工作犬，也避免因過於亢奮激動造成不必要的誤解與衝突。對大廷來說比特犬不是問題，「如何養牠、訓練牠才是關鍵，所以飼主的教育才是最重要的。」

大廷目前為完美狗狗訓練計劃研究聯盟北區負責人，擔任寵物行為訓練師10年，致力以正向的方式理解寵物、帶領飼主，讓毛孩的家庭享受和諧時光。

▲大廷認為，如何教養、訓練比特犬是關鍵，因此飼主的教育最重要。（圖／記者黃彥傑攝）