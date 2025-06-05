天竺鼠家族「脫毛褲」下半身失蹤　網笑：毛衣怎麼不脫？

▲天氣逐漸升溫，鼠鼠們脫「毛褲」。（圖／網友Steven Ho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市3隻天竺鼠「圓圓」、「QQ」和「五吉」長得圓滾滾，牠們如廁後常常沾到排泄物，剛好近期氣溫逐漸升高，奴才直接幫牠們脫「毛褲」，不過下半身失蹤的畫面超搞笑，不少網友笑道「怎麼不脫毛衣」，引起一票共鳴。

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▲「圓圓」和「QQ」，下半身失蹤引來其他飼主共鳴。（圖／網友Steven Ho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主表示，只有在夏季才會幫天竺鼠剃毛，一方面是因為怕天氣太熱會悶，另一方面也是因為毛容易打結。每隻鼠鼠的個性都不一樣，習慣也不盡相同，飼主說，「那天幫牠們剃完後，很明顯的感受到大家的心情不太好，全都不吃草，需要時間適應。」

▲「五吉」的毛比較長，比其他鼠鼠還要更容易沾到排泄物。（圖／網友Steven Ho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



大部分時間三隻天竺鼠都住在籠子內，偶爾會出來放放風、互相串門子。飼主提到，在飼養天竺鼠之前千萬要想清楚，雖然算是小型寵物，不過不能因為外表可愛就被新鮮感沖昏頭。特寵醫院較難找，價錢也不便宜，前陣子QQ更是差點離開，所幸急救成功，決定要選擇鼠鼠當家人的話，一定不能隨意棄養。

▲飼主呼籲想飼養天竺鼠的人千萬要三思而後行。（圖／網友Steven Ho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）