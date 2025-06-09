日本東北虎「可可亞」天生殘疾　迎來高齡17歲生日

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天生殘疾險死　日本東北虎「可可亞」迎來高齡17歲生日

實習記者陳安榆／綜合報導

日本北海道釧路市動物園飼育著一隻天生殘疾的東北虎「ココア可可亞」，5月24日迎來高齡17歲的生日。2008年出生的牠本來失去呼吸心跳，搶救成功後卻發現牠患有軟骨發育不全的症狀，四肢幾乎扭曲變形，基本上無法生存。園方採用人工飼育的方式，不放棄任何機會再加上可可亞頑強的生命力，感動不少人。

▲日本殘疾東北虎可可亞17歲生日。（圖／翻攝自釧路市動物園官網）

▲園方特別為可可亞舉辦生日會。（圖／翻攝自釧路市動物園官網）

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2008年，釧路市動物園出現首次有東北虎出生的事件，然而此次誕生的3隻幼崽卻都一動也不動呈現假死的狀態。緊急放入熱水中按摩搶救後只有兩隻幼虎倖存下來，卻發現牠們的四肢及腰部骨骼變形移位，軟骨部分發育異常，日後可能無法正常行走。2009年其中一隻雄性幼虎「タイガ泰加」傳出不幸意外被肉塊噎死的消息，從出生以來已經挺過如此多嚴峻的考驗，這讓關心小老虎的民眾感到十分婉惜。

▲日本殘疾東北虎可可亞17歲生日。（圖／翻攝自釧路市動物園官網）

▲可可亞的健康狀態逐漸好轉，可以用雙腳支撐身體來進食。（圖／翻攝自釧路市動物園官網）

這種情形在野外可以說是完全無法生存，該胎僅存的可可亞在人工飼育下卻堅強地生長，園方每一年每個月都會記錄牠的日常點滴。雖然可可亞一直都過著平靜的生活，卻在2024年時逐漸出現背部彎曲，後腿行走困難導致皮膚炎、擦傷或食慾不振等等的情況，今年4月初更是為了治療而取消展覽。從4月22日開始，在食慾逐漸恢復的狀況下，才會不定期開放短暫展出。

▲日本殘疾東北虎可可亞17歲生日。（圖／翻攝自釧路市動物園官網）

▲可可亞堅強生存的態度感動不少人。（圖／翻攝自釧路市動物園官網）

東北虎又稱西伯利亞虎，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，野生東北虎平均可活15至17年。可可亞頑強的態度讓許多粉絲慕名而來，園方也有發現牠喜歡觀察人類，才會在考量下對外開放有限度的參觀，同時也很感謝所有支持可可亞的人。

關鍵字： 東北虎可可亞日本北海道高齡

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