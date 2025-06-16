「白斑症」賓士貓身上佈滿星空　毛髮有如銀河：世上超罕見

實習記者陳安榆／綜合報導

美國6歲賓士貓「Gatsby」罹患罕見的「白斑症」，在全球人口中僅有大約1%的人口可能罹患這種皮膚疾病，在動物身上更為罕見。這種疾病並不會影響牠的健康狀態，反而讓牠黑色的毛髮上有如灑滿了點點星空。飼主也替牠起了一個小外號「銀河貓（Galaxy Kitty）」，無條件給予被收編回家的Gatsby滿滿的愛。

▲Gatsby從6個月大左右就開始長出白斑。（圖／翻攝自Instagram／gatsbygalaxykitty）



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▲這種症狀對牠來說並不會影響健康。（圖／翻攝自Instagram／gatsbygalaxykitty）

根據外媒《Bored Panda》報導提到，Gatsby曾差點變成浪貓，牠原來的主人因為藥物濫用的原因而不幸離世，被好心人救出後，才輾轉交由現在的飼主照顧。飼主表示，Gatsby6個月大左右時身上出現第一點白斑，漸漸地才變成現在這樣佈滿全身，特別的經驗有如奇蹟降臨。

▲特別的「花紋」讓曾當過癮君子的飼主更加珍惜生命。（圖／翻攝自Instagram／gatsbygalaxykitty）



飼主分享，白癜風（Vitiligo）又稱白斑症，是一種非常罕見的遺傳性色素疾病，是慢性的皮膚症狀。暹羅貓和緬甸貓比起其他品種的貓咪來說，更容易患上。但在賓士貓身上看到這種疾病尤其罕見，因此自己一直非常感激Gatsby的出現，不只治癒了家人的心靈，也體會到生命的可貴與獨特。