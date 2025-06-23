毛孩誤食「有機肥料」搶救無效　外觀神似寵物飼料：慢性致死率高

實習記者陳安榆／綜合報導

一隻被領養回家的毛孩誤食有機肥料，緊急送醫搶救了5天仍然回天乏術。肥料是「慢性殺手」，許多寵物在不小心食用後並不會馬上出現症狀，獸醫提醒勿將危險物品放置於毛孩可能觸碰的地方，別讓意外成為永遠的遺憾。

台灣米樂流浪動物中途協會的發起人「古代麻」經常幫助許多浪浪尋找新家，近日卻有一隻剛被收養滿2年的毛孩，不小心誤食家中園藝用的有機肥料，家長在發現的第一時間就將牠送往醫院治療，然而經過輸了兩次血漿以及各種積極的治療後，依舊沒能挽回牠的性命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寵物容易誤食園藝用有機肥料。（示意圖／達志影像）



古代麻在IG@meetlovehome提到，可以感受到領養人對於毛孩的愛，不料短短2年的相處居然發生這種憾事，家人也一直飽受痛苦自責的煎熬當中。誤食肥料跟農藥不一樣，不會馬上出現痛苦症狀，所以會容易讓人類卸下心房，這是古代麻身邊聽到的第三例實際案例，她表示，「平靜寫下這個文章，提醒身為飼主的我們不要再讓憾事發生」，希望這件事能警惕所有家長。

▲有機肥料神似狗狗飼料。（圖／麻雀醫師の日常提供）



獸醫師「麻雀醫師」分享，有機花肥在溶於水之前是顆粒狀，和市面上販售的狗貓飼料非常類似，其散發的味道對寵物來說很有吸引力。事實上其中含有大量的氮磷鉀，對毛孩來說是劇毒，若誤食會引發嚴重腸胃道潰瘍，造成嘔吐拉血，最後引發嚴重肝腎功能衰竭，即使緊急送醫，通常在治療後都是癒後不佳，致死率極高。呼籲廣大飼主，務必收好並切勿讓毛孩誤觸誤食，以免發生遺憾。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！