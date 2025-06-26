北市動物園「圓寶」5歲生日！　628大貓熊派對：限量週邊超吸睛

▲ 大熊貓圓寶5歲生日。（圖／翻攝自Facebook／臺北市立動物園）



實習記者陳安榆／綜合報導

台北市立動物園6月18日至6月27日休園10天，28日開園第一天便迎來了園區明星「圓仔」的5歲生日。園方特地幫牠舉辦大貓熊派對，邀請遊客一同共襄盛舉。不僅有實體活動，也有線上即時直播，今年更是重新設計去年廣受好評的壓克力夜燈，還有每日限量20組的圓圓閃卡，充滿許多驚喜。

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▲ 去年廣受好評的夜燈大改版。（圖／翻攝自Facebook／臺北市立動物園）



▲ 限量圓寶手牌燈。（圖／翻攝自Facebook／臺北市立動物園）

大貓熊家族「圓寶」6月28日、「圓仔」7月6日與「圓圓」8月30日生日時除了欣賞大貓熊享用生日蛋糕之外，當日現場還有實體保育教育推廣駐站、認養活動「PANDA LIGHT UP 熊熊閃一夏」，以及限量「圓氣食竹」動物認養線上捐款活動。更是首度推出名額有限的「大貓熊獸醫聊天室」，讓民眾深入了解大貓熊照養團隊的專業照護工作。

▲ 雙寶大貓熊壓克力燈片。（圖／翻攝自Facebook／臺北市立動物園）



園方同時也提醒想來慶祝的遊客，由於當天入館人潮可能眾多，入館請遵循參觀動線並聽從服務人員指示，拍照留影請留給其他遊客走動和觀賞的空間。暑假期間從7月5日到8月23日，共計8個週六的夜晚，從下午4點售票至晚上8點販售「星光票」，園區將延長開放至晚上9:00，詳細資訊請參閱官方臉書www.facebook.com/TaipeiZoo。