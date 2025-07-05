萌貓超專注喝水突然停電！　一臉傻眼呆愣住：奴才沒繳電費？

▲喝水到一半突然停電，寶迪一臉傻眼貓咪。（影／寶妹&寶迪 喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

苗栗縣英國短毛貓「寶迪」平常都用自動飲水機喝水，這天牠喝得正專注突然短暫停電，發現停水的牠一臉震驚呆愣在原地，彷彿在說「媽媽忘記繳電費了嗎？」，滿臉不可置信。

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▲寶迪下巴的花色超特別。（圖／寶妹&寶迪 喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲愛心形狀超像絡腮鬍。（圖／寶妹&寶迪 喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寶迪的個性十分膽小，同時也很調皮，是貓界「二哈」，非常愛搗蛋，最喜歡吃乾糧、肉泥跟肉條。特別的是下巴的花色是愛心的圖案，像是絡腮鬍一樣。這次的意外只有單純停電幾秒，牠在發現繼續出水後就立馬接著喝，可愛的瞬間剛好被記錄下來。

▲家長常常在網路上記錄毛寶貝的日常。（圖／寶妹&寶迪 喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



臉書粉絲專頁「寶妹&寶迪 喵嗚」擁有2000多位追蹤者，經常分享家中貓貓的可愛日常。貼文在Threads上發佈後引來不少網友留言，紛紛表示「停的那瞬間眼睛睜超大」、「滿臉疑惑」、「主人有沒有繳電費啊！」、「我家的貓遇到同樣的情況也會看著水發呆」，寶迪的反應完美呈現出什麼是「懷疑貓生」。