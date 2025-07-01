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宜蘭黑狗遭綁小貨車「奮力追→拖行」　飼主稱未發現狗跳車

實習記者陳安榆／綜合報導

宜蘭一輛小貨車車尾拖行一隻黑狗，狗狗從勉強跟著車跑，到最後整隻癱軟失去爭扎的力氣，民眾看到這個畫面，氣憤PO網。

這個事件發生在6月30日晚間10點，宜蘭縣動植物防疫所表示，飼主聲稱當時要開車送朋友回家，先將狗綁在小貨車後方車斗上，不知什麼狗狗自行跳車，有機車騎士在行經開蘭路橋時上前提醒，這才發現狗狗被拖行，當下有立即下車查看且將其放回車上，不過事發當時的動物醫院皆已打烊，狗狗看似只有受到一點皮肉傷，所以直到隔天早上才送醫檢查。

宜蘭縣動植物防疫所指出，7月1日早上取得車主資料後，便派員前往確認動物的狀況以及相關疑似的違法情節，並確認狗狗已送醫，檢查確認為皮肉傷。

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▲宜蘭黑狗遭綁小貨車「拖行」　飼主稱未發現狗跳車：僅皮肉傷（圖／翻攝自Threads）

▲黑狗遭綁小貨車「拖行」許久，飼主稱未發現狗跳車。（圖／翻攝自Threads）

飼主提到自己很愛狗，不知道狗狗會自己跳車，推測可能是到朋友家時倒車的聲音讓狗誤以為已經到家，才會有這種舉動。防疫所指出，本案經查犬隻為外傷，未達刑事責任，初步研判仍有過失使犬隻遭受傷害的行為，因此已經違反《動物保護法》第5條第2項第4款規定， 依同法第30-1條第1款規定，處以新台幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

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關鍵字： 宜蘭黑狗

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