逛寵物展聽到慘叫聲　貴賓狗「腳卡手扶梯縫隙」指甲斷裂

▲寵物展傳慘叫聲，貴賓犬腳卡手扶梯縫隙。（圖／網友提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

網友到台北市南港展覽館參觀寵物展，卻聽到慘叫聲，原來是一隻小型貴賓犬的腳不慎卡進手扶梯內，讓目睹的人都焦急不已。主辦單位展昭國際企業股份有限公司工作人員表示，當下便按下緊急暫停鍵，工程師將部分零件拆除後救出狗狗，現場的獸醫師也緊急協助止血包紮。

南港展覽館7月4日到7日舉辦寵物展，吸引許多飼主與毛孩慕名而來。展昭國際企業股份有限公司林姓經理表示，事發地點位於4樓N區的展場出口，她抵達現場時為7月6日下午5點半左右，當時受傷的狗狗已經由獸醫師緊急處理完畢。據了解，該犬隻搭乘向上的手扶梯即將抵達地面時，意外被梯級與地面銜接處的縫隙捲入，現場判斷除指甲斷裂外並無其他外傷，不過仍請飼主將寵物帶往獸醫院拍攝X光片，採取進一步的檢查。

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▲手扶梯速度快，飼主應多加注意，勿讓毛孩獨自站上階梯。（示意圖／達志影像）



參展人數眾多，1樓及4樓皆有工作人員在場引導，會提醒搭乘電扶梯的民眾將寵物抱在手上，也都有警語告示提醒，如有攜帶推車請多加利用電梯。依照《動物保護法》第30-1條第二項，違反第五條第二項第一款至第十款及第六條規定，過失傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可能處以新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰之。

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