ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

逛寵物展聽到慘叫聲　貴賓狗「腳卡手扶梯縫隙」指甲斷裂

▲寵物展傳慘叫聲貴賓犬「腳卡手扶梯」縫隙　指甲斷裂獸醫師急止血。（圖／網友提供）

▲寵物展傳慘叫聲，貴賓犬腳卡手扶梯縫隙。（圖／網友提供）

實習記者陳安榆／綜合報導

網友到台北市南港展覽館參觀寵物展，卻聽到慘叫聲，原來是一隻小型貴賓犬的腳不慎卡進手扶梯內，讓目睹的人都焦急不已。主辦單位展昭國際企業股份有限公司工作人員表示，當下便按下緊急暫停鍵，工程師將部分零件拆除後救出狗狗，現場的獸醫師也緊急協助止血包紮。

南港展覽館7月4日到7日舉辦寵物展，吸引許多飼主與毛孩慕名而來。展昭國際企業股份有限公司林姓經理表示，事發地點位於4樓N區的展場出口，她抵達現場時為7月6日下午5點半左右，當時受傷的狗狗已經由獸醫師緊急處理完畢。據了解，該犬隻搭乘向上的手扶梯即將抵達地面時，意外被梯級與地面銜接處的縫隙捲入，現場判斷除指甲斷裂外並無其他外傷，不過仍請飼主將寵物帶往獸醫院拍攝X光片，採取進一步的檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寵物展傳慘叫聲貴賓犬「腳卡手扶梯」縫隙　指甲斷裂獸醫師急止血。（示意圖／達志影像）

▲手扶梯速度快，飼主應多加注意，勿讓毛孩獨自站上階梯。（示意圖／達志影像）

參展人數眾多，1樓及4樓皆有工作人員在場引導，會提醒搭乘電扶梯的民眾將寵物抱在手上，也都有警語告示提醒，如有攜帶推車請多加利用電梯。依照《動物保護法》第30-1條第二項，違反第五條第二項第一款至第十款及第六條規定，過失傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可能處以新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰之。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 手扶梯寵物展貴賓狗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

流浪貓媽叼小貓上門求救　女好心開門「冒出更多小貓」全收編

颱風正搖滾柴犬堅持上廁所　爸媽撐傘狂被吹翻：養的時候沒想到！

颱風天把烏龜拿進屋內　意外見小三花貓「入迷看整晚」

女意外拍到黃石公園野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮死

寵物店員颱風天「鏟貓砂突迎客」　小孩問「哥哥吃屎」真相笑翻

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

小貓看烏龜2

乘風破浪的柴犬1

小貓看烏龜1

柴犬颱風天上廁所2

柴犬穿雨衣

小貓看烏龜看到打嗑睡3

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

萌柴逛寶雅遇「推車妖怪」　一路倒退跟媽咪眼神求救

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

藥局最可愛常客　大白熊犬每天找店員姐姐「乖乖排隊討點心」

豪雨炸鹿港大淹水　紅貴賓搭「塑膠箱」漂浮巡邏一臉厭世

泰勒絲帶動Z世代養貓潮！英國貓奴逆襲　貓數即將超車狗狗

逛寵物展聽到慘叫聲　貴賓狗「腳卡手扶梯縫隙」指甲斷裂

主人在洪災中罹難　志工從「廢墟中救出孤獨狗」破百寵物獲安置

海生館超仙飼育員神到了！與「夏綠蒂」互動吸120萬人觀看爆紅

寵物店員颱風天「鏟貓砂突迎客」　小孩問「哥哥吃屎」真相笑翻

男冰川健行困8公尺深裂縫　最萌「四足英雄」吉娃娃救他一命

颱風咻咻咻狂吹！　哈士奇轉圈邀媽「我們出去玩」被拒絕臉秒垮

流浪貓媽叼小貓上門求救　女好心開門「冒出更多小貓」全收編

日牌graniph麥當勞聯名太可愛！紙袋包、薯條牛仔褲　大麥克時髦穿上身

3家金控上半年EPS達1元　兆豐金暫居領先地位

快訊／為救人翻船！新店廣興橋搶救溺水男　37歲勇消宣告不治

林智勝「跑到快抽筋」暫休兵　葉總解密使用說明書

融合新北中信特攻籃球隊元素　中信新莊特色分行盛大開幕

丁恩迪有望啟動歸化程序　親自表態願為中華男籃效力

《願望》王樂妍結婚了！生日穿爆乳白紗登記　牽手新郎合照曝光

廠區火警+化學洩漏模擬！　南消出動機器人、高階防護操演實境演練

超狂崩壞暗黑照曝光！　徐凱希狠減6K辣秀腰身長腿雪恥

蔣少宏阻殺破5成居冠歸功團隊！上周日開轟被虧：風吹的

寵物動物熱門新聞

貓媽叼小貓求救　女好心開門「冒出更多貓」

颱風柴犬堅持出門　爸媽傘狂被吹翻

烏龜進屋躲颱風　小貓看整晚入迷

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

寵物店員鏟屎突迎客　小孩發問笑翻

鸚鵡賣萌變耍寶　掉桌底還偷挫屎

鹿港大淹水　紅貴賓搭塑膠箱漂浮

萌柴逛寶雅遇推車　超怕一路倒退

海生館超仙飼育員神到了！5萬人按讚搶當「海豹」

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

領養浪貓「每天折手手」超可愛！竟是先天性疾病

颱風咻咻吹　哈士奇轉圈想出去玩

科學家發現貓咪喜歡「左躺睡覺」　

讀者迴響

熱門新聞

貓媽叼小貓求救　女好心開門「冒出更多貓」

颱風柴犬堅持出門　爸媽傘狂被吹翻

烏龜進屋躲颱風　小貓看整晚入迷

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

寵物店員鏟屎突迎客　小孩發問笑翻

鸚鵡賣萌變耍寶　掉桌底還偷挫屎

鹿港大淹水　紅貴賓搭塑膠箱漂浮

萌柴逛寶雅遇推車　超怕一路倒退

海生館超仙飼育員神到了！5萬人按讚搶當「海豹」

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

領養浪貓「每天折手手」超可愛！竟是先天性疾病

颱風咻咻吹　哈士奇轉圈想出去玩

科學家發現貓咪喜歡「左躺睡覺」　

想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

熱門寵物影片

更多
鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

小貓看烏龜2

小貓看烏龜2

乘風破浪的柴犬1

乘風破浪的柴犬1

小貓看烏龜1

小貓看烏龜1

柴犬颱風天上廁所2

柴犬颱風天上廁所2

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面