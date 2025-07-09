0403地震立功　搜救犬「小鋼炮」Wilson意外墜3樓離世

實習記者陳安榆／綜合報導

花蓮縣消防局搜救犬Wilson曾在0403花蓮大地震中立功，憑藉嬌小身軀靈活穿梭嚴重受災區，在瓦礫中尋獲罹難者，如今卻傳出牠意外從3樓墜落身亡的消息。特種搜救大隊長簡弘丞證實並指出，遺體將採用水化處理，骨骸製作成紀念碑，可能放置於其居住之犬舍附近空地，特此感謝Wilson此生的付出。

▲Wilson去年考過IRO中級證照，正式成為搜救犬。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

4歲的傑克羅素公犬Wilson在2021年8月左右來到花蓮縣消防局，2024年時通過IRO中級認證，正式成為搜救犬，然而參加高級證照考試時卻因小失誤而錯失機會，如今只止步於中級證照。Wilson的領犬員5月29日正處與休假狀態，不過由於他本身就居住在訓練基地的宿舍內，因此經常撥空陪Wilson訓練、玩耍，當時一人一狗正在3層樓高的橫渡訓練區域練習，不料橫向鐵門並未確實關好，才會導致Wilson不慎衝出墜樓殉職。

▲Wilson透過靈敏的嗅覺尋獲不少罹難者。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客臉書）

簡弘丞長表示，該領犬員十分疼愛Wilson，且其本身也是一位非常認真的同仁，發生這樣的憾事，他的心理狀態遭受到強烈打擊，感到無比的自責與難過。領犬員在Wilson吃飯前總會陪牠訓練，由於陪練內容就是要讓狗狗感受的像在玩耍一樣，因此Wilson在訓練時也總是很開心。

▲搜救犬Wilson憑藉嬌小身軀靈活穿梭災害現場。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客臉書）



簡弘丞指出，發生遺憾的意外是領犬員個人疏忽， 因此處以一支申誡行政處分，並且調回一般分隊，且往後可能不得再訓練狗狗或增加新的搜救犬搭檔。考慮到後續可能會有心靈創傷存在，因此也有為他安排心靈輔導。

目前花蓮搜救犬隊搜救隊已向關務署申請，若有適合的犬隻，則會再派員前往瞭解是否能培訓成搜救犬。

▲Wilson與領犬員的感情非常好。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客臉書)