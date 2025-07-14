農作物被啃光！　農民疑惑找犯人見50公斤麝香豬遊大街

▲新北麝香豬疑似被棄養，在路上啃食破壞農作物。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

新北市林口區一戶農民發現自家農作物被啃光，正感到困惑，就見一隻約莫50公斤的「麝香豬」正在附近遊大街。通報新北市動保處帶回後卻找不到飼主，推測是被棄養。雲林一名農戶得知消息後十分心疼，當即辦理認養，讓牠結束流浪重獲新家。

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▲資料照，麝香豬幼年時期小巧可愛。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



麝香豬生長增重速度緩慢，個性溫馴，幼年時期小巧可愛，經常民眾當成寵物豬飼養，不過飼養環境要求空間大，並非適合所有家庭。本次事件之應為寵物豬被棄養至瑞平里，然而豬隻擁有找食的本能，農民的農作物被啃破壞卻也只能認栽，目擊者連忙通報動保處帶回安置。

▲麝香豬平均體平均落在120公斤，甚至可以飆破200公斤。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供／資料照）

新北市政府動物保護防疫處指出，當下除了公告招領外，也有向該里居民、養豬戶與里長詢問，不料卻沒有人知道這隻走失的麝香豬飼主是誰。來自雲林的林姓農戶在看見公告後，當即表示有意願認養，自家不僅有寬敞的場地，家中長輩也是獸醫師，維持生活機能及健康環境都沒有問題。該豬隻抵達新家後，馬上就適應環境，目前和一隻原住民小羊作伴，生活悠哉開心。

▲麝香豬暫時被安置，後來被雲林飼主領養。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



動保處獸醫師黎玉葉提到，民眾若是發現疑似流浪豬隻，請立刻通報動保處，千萬不要自行接觸或餵食。推斷此事件可能存在一時興起後發現無法妥善照顧的情況，呼籲大眾在飼養特殊寵物之前應妥善思考，棄養後不僅影響社區的環境，更有機會成為非洲豬瘟等動物防疫疾病的淺在風險源，對公共衛生造成威脅。

▲當事麝香豬目前在雲林新家和小羊原住民作伴生活。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



動保處強調，飼主除了應管束好豬隻避免逃脫，如不顧防疫風險而放任豬隻隨意遊蕩，依動保法可處3,000元至1萬5,000元罰鍰；另外棄養豬隻依動保法第5條第3項規定可處3萬元至15萬元罰鍰，如證實豬隻染疫導致散播疫情或棄置豬屍者，經查證屬實將依動物傳染病防治條例第43條最重可處100萬元罰鍰，盼望社會各界齊心協力，共同防堵動物疫情傳播風險，守護市民財產與動物的安全。

▲豬隻啃食農作物資料照。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）