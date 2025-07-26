15歲臘腸狗超挑食　奴才排「飼料魔法陣」牠被圍住不敢動

▲被最討厭的飼料困住，一臉生無可戀。（圖／網友強賽口@john700607提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

正所謂用魔法打敗魔法！高雄市15歲的長毛臘腸狗 「Mumu」超挑食，「除了飼料之外什麼都吃」。無肉不歡的Mumu被飼主用最討厭的飼料圍在一個圈圈內，秉持著敵不動我不動的態度，就這樣定格不出來，超抗拒的模樣讓家人又氣又笑，只能變著辦法做飯來伺候頑固的牠。

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▲超挑食的Mumu完全不想碰到飼料。（圖／網友強賽口@john700607提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲Mumu表示「抗議」，擺出拒食的態度。（圖／網友強賽口@john700607提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Mumu很愛說話，看見不熟的人會一直叫，不親狗，只親家人。飼主「強賽口」分享，寶貝的個性很倔，和著名的颱風天柴犬一樣，就算是颳大風下大雨也一樣堅持要出門如廁。Mumu年紀小的時候不太會挑食，可能是「老了越吃越好」，現在是完全不吃飼料，剛開始家長替牠準備鮮食、凍乾、生食輪替，捧場1至2個月後依舊被淘汰，除非是一直變換口味，否則都入不了牠的嘴。

▲Mumu不親人、不親狗、不親飼料，只黏家人和肉肉。（圖／網友強賽口@john700607提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這次被圍在飼料陷阱中的Mumu直到媽媽來救牠才敢走出來，後來也是要配上寵物肉鬆和肉乾，一顆一顆餵才肯吃，否則就會任性的噴的到處都是。貼文分享到Threads上後吸引不少網友留言，紛紛提到「會不會是年紀到了，口味也變了」、「飼料結界」、「魔法陣XD」、「腸有心事」、「我家有同款」，果然愛挑食的毛寶需要耐心十足的奴才。