萌娃睡前消食運動「空中乒乓球」　3貓「目不轉睛」超有耐心陪玩

▲媽媽製作的玩具，意外受到家中所有小寶貝喜愛。（影／網友@lukas_weiwei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

合格的鏟屎官要從小時候開始培養！來自新竹縣的3貓家庭，分別是四歲的奶油曼赤肯「Hana」、三歲的橘色小步舞曲「Poki」和藍白曼赤肯「Wego」。這天1歲的小主人在做睡前的消食運動「空中乒乓球」，沒想到貓貓們意外被吸引，Wego更是當起了陪玩，Hana和Poki看得目不轉睛，完美同時解決彼此的無聊需求。

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▲3貓專業陪玩，只有Wego會出手「回擊」。（圖／網友@lukas_weiwei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



小主人名叫「威威」，今年1歲9個月。威爸提到，媽媽從網路上訂購乒乓球後，稍微加工將其貼在天花板上垂吊，只要打擊就會晃動。沒想到玩具做好後，也一起贏得貓貓們的歡心，在威威玩的時候3隻貓貓會站在他對面的桌上，眼神跟著球球的移動軌跡。其中只有最聰明的Wego會一起玩，捧著球、回擊都難不倒牠，幾乎每次都會馬上跑來接球互動。

▲每當威威在玩乒乓球時，3隻貓貓總會過來陪玩。（圖／網友@lukas_weiwei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



威爸笑道「貓貓就是喜歡維持一段距離的生物」，雖然威威平時也很愛找貓咪們一起玩，但其實不會無時無刻黏在一起。除了這個玩具之外，還會一起玩逗貓棒，在爸爸的協助之下餵食貓條，感情很好。可愛的畫面讓許多網友大讚「媽媽的巧手」加上神創意，不只讓小寶貝們玩得開心，也促進家人之間的感情。