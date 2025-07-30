別被「你好我吃一點」騙了！貓奴淚訴「貓咪挑食地獄」跪求換飼料方法

▲家有毛小孩的毛拔麻都知道，貓咪根本是最挑嘴的伴侶動物代表！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近日threads上出現一群「你好，我吃一點」的貓貓大軍，療癒了許多來台旅遊的日韓網友！但其實家有毛小孩的毛拔麻都知道，貓咪根本是最挑嘴的伴侶動物代表！多數毛拔麻都有過這樣的經驗，精挑細選貴鬆鬆的貓罐頭，貓咪聞一下就走；轉頭一看，家裡的狗狗咬在嘴裡吃得津津有味的東西，竟然是你的襪子！？別懷疑，這場餐桌上的「貓狗大戰」，其實來自牠們從生理到心理的大不同。美國動物網站《ModernDog》近日報導揭示，狗狗是雜食型「吃貨」，貓則是貨真價實的美食評論家，相當挑剔！

報導指出，狗狗天生是雜食動物，什麼都能吃、什麼都敢試。英國獸醫艾瑪．富爾頓（Emma Fulton）表示，狗狗的生存策略比較像「路邊撿來也能吃」，甚至腐爛食物也照吞不誤，然而這並不代表牠們喜歡噁心的東西，而是來自強烈的求生本能，尤其是牠們的胃酸也比人類強多了，pH值接近 1，能消滅不少細菌毒素，食物在體內也會迅速通過，消化效率很高。

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毛小孩中的另一派「高冷系貓咪」則相反。貓是「專性肉食者」，天生只吃肉，還會挑肉吃，而且嚐不出來甜味！獸醫黛西．梅（Daisy May）指出，貓咪不只是偏愛高蛋白食物，牠們甚至會根據氣味、口感、營養需求等條件，一一評分。如果不合牠們的胃口，不管是進口有機還是主廚特製，全都「謝謝，我不吃了」。

除了口味挑剔，貓咪的味蕾設定也相當刁鑽。研究指出，貓咪對苦味的感知比人類還強，這讓牠們特別會避開可能變質或有毒的食物。同時，牠們完全沒有甜味受體，對糖這種東西完全無感。但「鮮味」（Umami）就不同了，那根本是貓咪心中的美味天花板。從熟肉、湯汁、到營養酵母粉，貓咪對這類濃郁肉香完全無法抗拒，甚至人類用來做狗零食的酵母粉也經常被貓偷吃一空！

貓狗的飲食差異還體現在「冒險精神」上。狗從小就是流浪派，吃什麼都可以練習，換飼料也能馬上適應。貓咪則是「生活儀式感」的代名詞，連食物換一個品牌都可能直接罷吃。富爾頓表示，貓對新環境、新氣味的敏感度極高，習慣一旦被打亂，不只會挑食，還可能引發壓力反應。

那麼，毛爸媽要怎麼讓毛小孩接受新口味？《ModernDog》引述寵物品牌主管 Mark Sapir 的建議——狗狗可以嘗試加入一些凍乾、濕糧或高湯當「開胃菜」，刺激食慾效果佳；至於高傲的貓主子，就得靠「慢慢滲透法」，將新食物一點點混入熟悉飼料中，同時觀察牠偏好什麼質地與肉種。

當然，也有「例外中的例外」。梅醫師提醒，有些貓其實超級愛嘗鮮，只要小時候接觸過多樣食物，甚至會模仿其他動物或人類的飲食行為。而狗狗雖然普遍貪吃，但若某種食物曾讓牠腸胃不適，也會留下心理陰影，日後避之唯恐不及。

無論是挑嘴的貓咪還是百吃不膩的狗勾，每一隻毛孩的味蕾與喜好都來自獨一無二的生活歷程與個性。想當個稱職的貓奴或狗爸媽，請先理解牠們的飲食邏輯，才不會白白浪費一堆罐頭以及傷心又委屈的自己。