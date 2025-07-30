ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

別被「你好我吃一點」騙了！貓奴淚訴「貓咪挑食地獄」跪求換飼料方法

▲▼ 貓,狗,飲食,挑嘴,療癒,動物,毛孩,寵物。（圖／Pexels）

▲家有毛小孩的毛拔麻都知道，貓咪根本是最挑嘴的伴侶動物代表！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近日threads上出現一群「你好，我吃一點」的貓貓大軍，療癒了許多來台旅遊的日韓網友！但其實家有毛小孩的毛拔麻都知道，貓咪根本是最挑嘴的伴侶動物代表！多數毛拔麻都有過這樣的經驗，精挑細選貴鬆鬆的貓罐頭，貓咪聞一下就走；轉頭一看，家裡的狗狗咬在嘴裡吃得津津有味的東西，竟然是你的襪子！？別懷疑，這場餐桌上的「貓狗大戰」，其實來自牠們從生理到心理的大不同。美國動物網站《ModernDog》近日報導揭示，狗狗是雜食型「吃貨」，貓則是貨真價實的美食評論家，相當挑剔！

報導指出，狗狗天生是雜食動物，什麼都能吃、什麼都敢試。英國獸醫艾瑪．富爾頓（Emma Fulton）表示，狗狗的生存策略比較像「路邊撿來也能吃」，甚至腐爛食物也照吞不誤，然而這並不代表牠們喜歡噁心的東西，而是來自強烈的求生本能，尤其是牠們的胃酸也比人類強多了，pH值接近 1，能消滅不少細菌毒素，食物在體內也會迅速通過，消化效率很高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 貓,狗,飲食,挑嘴,療癒,動物,毛孩,寵物。（圖／Pexels）

毛小孩中的另一派「高冷系貓咪」則相反。貓是「專性肉食者」，天生只吃肉，還會挑肉吃，而且嚐不出來甜味！獸醫黛西．梅（Daisy May）指出，貓咪不只是偏愛高蛋白食物，牠們甚至會根據氣味、口感、營養需求等條件，一一評分。如果不合牠們的胃口，不管是進口有機還是主廚特製，全都「謝謝，我不吃了」。

除了口味挑剔，貓咪的味蕾設定也相當刁鑽。研究指出，貓咪對苦味的感知比人類還強，這讓牠們特別會避開可能變質或有毒的食物。同時，牠們完全沒有甜味受體，對糖這種東西完全無感。但「鮮味」（Umami）就不同了，那根本是貓咪心中的美味天花板。從熟肉、湯汁、到營養酵母粉，貓咪對這類濃郁肉香完全無法抗拒，甚至人類用來做狗零食的酵母粉也經常被貓偷吃一空！

▲▼ 貓,狗,飲食,挑嘴,療癒,動物,毛孩,寵物。（圖／Pexels）

貓狗的飲食差異還體現在「冒險精神」上。狗從小就是流浪派，吃什麼都可以練習，換飼料也能馬上適應。貓咪則是「生活儀式感」的代名詞，連食物換一個品牌都可能直接罷吃。富爾頓表示，貓對新環境、新氣味的敏感度極高，習慣一旦被打亂，不只會挑食，還可能引發壓力反應。

那麼，毛爸媽要怎麼讓毛小孩接受新口味？《ModernDog》引述寵物品牌主管 Mark Sapir 的建議——狗狗可以嘗試加入一些凍乾、濕糧或高湯當「開胃菜」，刺激食慾效果佳；至於高傲的貓主子，就得靠「慢慢滲透法」，將新食物一點點混入熟悉飼料中，同時觀察牠偏好什麼質地與肉種。

▲▼ 貓,狗,飲食,挑嘴,療癒,動物,毛孩,寵物。（圖／Pexels）

當然，也有「例外中的例外」。梅醫師提醒，有些貓其實超級愛嘗鮮，只要小時候接觸過多樣食物，甚至會模仿其他動物或人類的飲食行為。而狗狗雖然普遍貪吃，但若某種食物曾讓牠腸胃不適，也會留下心理陰影，日後避之唯恐不及。

無論是挑嘴的貓咪還是百吃不膩的狗勾，每一隻毛孩的味蕾與喜好都來自獨一無二的生活歷程與個性。想當個稱職的貓奴或狗爸媽，請先理解牠們的飲食邏輯，才不會白白浪費一堆罐頭以及傷心又委屈的自己。

▲▼ 貓,狗,飲食,挑嘴,療癒,動物,毛孩,寵物。（圖／Pexels）

關鍵字： 飲食挑嘴療癒動物毛孩寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

原來「狗眼看人低」不是開玩笑！最新研究揭「這種狗勾」更是評分狂魔？

別讓貓咪懶懶變老！9個方法幫熟齡貓「重燃玩心」超萌爆發力像回到3歲

貓皇爭霸之美味吃相大比拼！揪你家的貓開吃Sheba®希寶®爽拿貓抓墊＋momo禮券

毛拔麻注意！想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

毛小孩成長關鍵期曝光！從「奶萌新生到青春叛逆」專家公開狗寶寶各階段必修課

收養小貓連哭48小時「聽1聲音才停」　她回收容所發現心碎真相

小虎班被薩摩耶養大　整隻「狗里狗氣」要出門散步還會看家

澎湖漁民撈到巨蟹「以為賣不了錢」　竟是台灣新紀錄物種

日本海嘯警報拍到「4頭鯨魚擱淺」　躺沙灘上任海浪拍打

林智堅「退回」市犬棕棕　動團：踐踏認養不棄養的基本原則

萌娃睡前消食運動「空中乒乓球」　3貓「目不轉睛」超有耐心陪玩

法鬥散步「被偷襲」發票飛來貼後腿　演技爆棚！嚇得原地躺平翻滾

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鹿港街頭驚見「蛇界香奈兒」身價破萬離家出走　飼主快認領

黃汪等爆米花「口水滴滿地」　爸被強制洗腳直呼太誇張

歐告跟著垃圾車音樂高聲歌唱　突被爸打擾！害羞臉馬上跑掉

貼心貓每天「幫孕肚洗澡」　擔心媽不舒服認真舔毛秀秀

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

抓到！黃金獵犬咬妹子短裙　被逮個正著...網：這有色犬

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

別被「你好我吃一點」騙了！貓奴淚訴「貓咪挑食地獄」跪求換飼料方法

沖繩海嘯警報寵物餐廳帶貓狗撤離　民眾幫搧風等待2小時

泰寵物獅悲歌！近親繁殖病弱　咖啡廳賣萌、長大被退貨

原來「狗眼看人低」不是開玩笑！最新研究揭「這種狗勾」更是評分狂魔？

別讓貓咪懶懶變老！9個方法幫熟齡貓「重燃玩心」超萌爆發力像回到3歲

不顧抗議聲浪！德國動物園殺12隻狒狒　原因曝光

日本海嘯警報拍到「4頭鯨魚擱淺」　躺沙灘上任海浪拍打

前新竹市犬「棕棕」送養中　防疫所透露：其實牠很親人愛撒嬌

林智堅「退回」市犬棕棕　動團：踐踏認養不棄養的基本原則

迷路貓「誤闖地鐵車廂」狂吸800萬點閱爆紅　女好心救援結局曝

媽媽癌末「手術切腫瘤轉普通病房」　黃宏軒謝母沒放棄：超勇的！

許基宏炸裂滿貫砲火燒石萬金　兄弟4轟11比2痛宰雄鷹

快訊／信義威秀停車場驚傳割喉攻擊案　女子頸部中刀無呼吸心跳

籲823罷免撤案！王世堅慘遭「大批青鳥出征」　網挺：最後的良心

涉詐助理費案遭起訴　林岱樺赴廉政會說明：羅織罪名是檢調天職

快訊／雲林民宅大火！獨居翁「受困陽台」　消防爬梯驚險救援

快訊／高雄響起國家警報！「大雷雨」強襲明6區停班停課

雷達表網球錶4條錶帶隨心換　顏色巧妙呼應不同賽場

攜手渡過災後困境　嘉縣府開設丹娜絲風災捐款專戶

家寧媽私吞眾量級4427萬老公么女都起訴　家寧因這舉動被害人變被告

寵物動物熱門新聞

收養小貓連哭48小時　她回收容所發現真相

虎班被耶耶養大　整隻變成狗狗貓

澎湖漁民撈到巨蟹　竟是台灣新紀錄物種

日本海嘯警報　拍到4頭鯨魚擱淺

林智堅「退回」市犬棕棕　動團開轟

萌娃打空中乒乓球　3貓專業陪玩

流浪貓「突然鑽進背包」求救　夫妻秒收編

拉拉每吃一口飯　見媽還在就開心

法鬥被偷襲　發票貼腿嚇到翻滾

女路邊被「微笑柯基」搭訕爆紅　網：太會撩

寵物餐廳帶貓狗躲海嘯　民眾幫搧風

前新竹市犬棕棕送養中　個性親人

別被「你好我吃一點」騙了！

不顧抗議聲浪！德國動物園殺12隻狒狒　原因曝光

讀者迴響

熱門新聞

收養小貓連哭48小時　她回收容所發現真相

虎班被耶耶養大　整隻變成狗狗貓

澎湖漁民撈到巨蟹　竟是台灣新紀錄物種

日本海嘯警報　拍到4頭鯨魚擱淺

林智堅「退回」市犬棕棕　動團開轟

萌娃打空中乒乓球　3貓專業陪玩

流浪貓「突然鑽進背包」求救　夫妻秒收編

拉拉每吃一口飯　見媽還在就開心

法鬥被偷襲　發票貼腿嚇到翻滾

女路邊被「微笑柯基」搭訕爆紅　網：太會撩

寵物餐廳帶貓狗躲海嘯　民眾幫搧風

前新竹市犬棕棕送養中　個性親人

別被「你好我吃一點」騙了！

不顧抗議聲浪！德國動物園殺12隻狒狒　原因曝光

全透明鰻魚！魚刺骨骼清晰可見　網驚：海中寬粉

熱門寵物影片

更多
萌娃睡前消食運動「空中乒乓球」　3貓「目不轉睛」超有耐心陪玩

萌娃睡前消食運動「空中乒乓球」　3貓「目不轉睛」超有耐心陪玩

法鬥散步「被偷襲」發票飛來貼後腿　演技爆棚！嚇得原地躺平翻滾

法鬥散步「被偷襲」發票飛來貼後腿　演技爆棚！嚇得原地躺平翻滾

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鹿港街頭驚見「蛇界香奈兒」身價破萬離家出走　飼主快認領

鹿港街頭驚見「蛇界香奈兒」身價破萬離家出走　飼主快認領

黃汪等爆米花「口水滴滿地」　爸被強制洗腳直呼太誇張

黃汪等爆米花「口水滴滿地」　爸被強制洗腳直呼太誇張

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面