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老犬離世獨留愛馬情緒低落　他領養乳牛犬「立刻變麻吉」像老朋友

▲老犬年初離世！怕獨留愛馬情緒低落　領養乳牛犬「一見如故」解憂。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲蕾蕾和旋風一見如故，相處融洽。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

實習記者陳安榆／綜合報導

新竹市陳先生家中愛犬高齡離世，讓馬兒「旋風」情緒低落，陳先生偶然透過板橋動物之家拍攝的線上影片，認識一隻黑白乳牛花紋混種犬「蕾蕾」，覺得牠個性與原先愛犬相似，應該不會難以適應，故順利將其收編。果不其然，蕾蕾回家後與旋風一見如故，相處十分融洽，成為陪伴彼此的新家人。

▲老犬年初離世！怕獨留愛馬情緒低落　領養乳牛犬「一見如故」解憂。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

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▲飼主陳先生都會不定時回傳蕾蕾的照片。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市政府動物保護防疫處為了提高成年犬貓的曝光率，在臉書官方網站發佈認養影片說明，更有公私立認養小站辦理送養，佐以假日認養會以及志工團隊努力幫找家。板橋動物之家指出，蕾蕾雖然外型吸睛，個性卻相對較為安靜內斂，過去曾多次參與認養會皆未遇到合適家庭，直到透過影片與志工撰寫的故事介紹，終於引起關注。

▲老犬年初離世！怕獨留愛馬情緒低落　領養乳牛犬「一見如故」解憂。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲外型吸睛的蕾蕾其實參加過不少次領養會，但都以失敗告終。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

飼主陳先生主動聯繫志工團隊並實際到場與蕾蕾互動，所幸回家後的一狗一馬的相處狀況非常和平，現在已經變成形影不離的好朋友。動物之家站長徐愛明提到，為避免動物認養後出現不適應情況，動物之家結合志工隊建立完善的後續追蹤關懷制度。陳先生不僅透過官方LINE帳號即時傳回互動影片，也分享蕾蕾與家人一起散步、在馬場休息亭與家人共享陽光的溫馨畫面，讓志工與動保員十分感動。

▲老犬年初離世！怕獨留愛馬情緒低落　領養乳牛犬「一見如故」解憂。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲經過志工團隊不懈的努力，終於讓蕾蕾得以被看見。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

新北動保處表示，為推動動物友善城市理念，將持續拓展異業合作，透過實體活動與數位平台增加犬貓曝光度，讓更多收容動物有機會走進家庭、得到關愛。同時也推出「智慧寵物照護存摺」，提供AI醫療輔助、健康雲端管理、特約動物醫院免掛號費等服務，協助飼主提升飼養品質。

▲老犬年初離世！怕獨留愛馬情緒低落　領養乳牛犬「一見如故」解憂。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲到新家後的蕾蕾十分自由、幸福的在馬場散步。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市動物之家「犬貓回春雙響炮計畫」更提供認養高齡、身患殘疾或長期收容動物多項專屬福利，包括免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢與疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等，且認養老殘疾犬隻可獲得新北幣2,000元補助，讓認養人無後顧之憂，攜手為毛孩打造美好生活。

動保處歡迎民眾至動物之家親自與毛寶貝互動，更多認養資訊與線上瀏覽，請至動保處官網認養專區查詢： https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/

關鍵字： 乳牛犬領養新北市動保處

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