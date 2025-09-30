ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
狗狗心臟病可以活多久？獸醫師提醒「早期辨識＋4大照護關鍵」幫助毛孩安心變老

▲▼ 狗,犬,心臟病,心臟肥大,後腳無力,百靈佳,口嚼錠,Pimobendan。（圖／Envato Elements、醫師提供）

▲狗狗心臟病可以活多久？關鍵在於早期發現與照護。（圖／Envato Elements提供，下同）

生活中心／綜合報導

炎炎夏日，不少飼主發現家中狗狗一出門散步就喘不停，或在夜晚頻頻咳嗽、輾轉難眠，往往歸咎於天氣炎熱或年紀大了，但這些看似微小的變化，很可能就是心臟病悄悄找上門的前兆。根據臺北市動保處與臺大獸醫學院合作調查的計資料，心臟病已是台灣家犬的前三大死因之一，然而心臟病的症狀卻常被誤認為是「正常老化」，導致延誤了治療的黃金期。接下來，向芯動物醫院院長——向時瑞獸醫師，深入解析狗狗心臟病的關鍵知識，從心臟病分類、狗狗心臟病可以活多久到日常照護的重點，幫助你更全面地理解並守護毛孩健康。

狗狗心臟病分2大類　常見病因與風險犬種一次看
向時瑞獸醫師指出，狗狗的心臟病可分為先天性與後天性兩大類。

先天性心臟病
這類疾病通常在狗狗出生時就存在，最常見的情況包括「開放性動脈導管」與「心室中膈缺損」，前者是因為主動脈與肺動脈間的血管結構異常，後者則是左、右心室之間的隔膜存在孔洞，這些先天的結構問題會導致心臟血液異常流動、心臟負擔加重。

後天性心臟病
此類型心臟病在犬隻更為常見，其中與心臟瓣膜退化相關的「黏液性二尖瓣脫垂」最普遍，這種疾病會讓二尖瓣膜無法完全緊密閉合，心臟因為血液逆流而出現「心雜音」，長期下來，導致心臟需要更費力運作才能將血液輸送到全身。此外，還有心臟肌肉變薄、擴張但收縮力變差的「擴張性心肌病」，以及心律不整也可能造成狗狗昏倒，嚴重時甚至危及生命。

從臨床上累積的諸多病例來看會發現，狗狗的心臟病有其特定的好發族群。向時瑞獸醫師指出，若以體型來分，小型與中型犬普遍容易罹患後天性心臟病中的「黏液性二尖瓣脫垂」，雖然病程進展較慢，但發生率高。「像是貴賓、馬爾濟斯、吉娃娃、博美、雪納瑞等常見的寵物犬，都是高風險族群。」

大型與巨型犬則以「擴張型心肌病」最為常見，「這類病變會導致心臟肌肉變薄弱、擴張，導致收縮功能變差，心臟跳動時無法打出足夠的血液，進而影響全身供氧。常見於黃金獵犬、拉布拉多、杜賓犬、愛爾蘭雪達犬等。除了體型與品種，遺傳因素也是重要關鍵，若狗狗的父母有心臟病史，下一代罹患心臟病的風險也會明顯升高。」

狗狗心臟病後四肢無力、咳嗽、喘別輕忽！恐是肺水腫警訊

▲▼ 狗,犬,心臟病,心臟肥大,後腳無力,百靈佳,口嚼錠,Pimobendan。（圖／Envato Elements、醫師提供）

▲飼主需注意狗狗心臟病後腳無力與呼吸症狀。

狗狗的心臟病雖類型眾多，但只要能早期發現與積極治療，就能大幅提升狗狗的生活品質與壽命。向時瑞獸醫師指出，心臟病症狀往往從咳嗽開始，但經常被飼主誤認為是天氣變化或老化所致，隨著病情惡化，狗狗的體力和運動耐力會逐漸下降，可能出現後腳無力、走沒幾步路就喘或直接趴下休息，嚴重時甚至會發生呼吸困難與「引頸呼吸」現象，狗狗會抬頭並伸長脖子來幫助吸氣。

以下是心臟病進展中，飼主需特別警惕的幾種情況：

狗狗因心臟肥大至推擠氣管，導致咳嗽
當心臟因疾病而擴大（心臟肥大）時，會佔據更多胸腔空間，並向背側（上方）推擠到同樣位於胸腔的氣管，進而引發狗狗出現一連串呼吸道症狀，包括乾咳或像嗆到一樣的聲音。這類型咳嗽常在夜間、清晨或運動、興奮後特別明顯，容易被誤認為是氣管塌陷或感冒。若狗狗的咳嗽持續數週甚至數月，並伴隨呼吸急促、活動力下降等情況，建議盡快安排心臟檢查。

狗狗心臟病四肢無力、昏厥或虛弱
狗狗出現四肢無力或虛弱的狀況，多半與血液循環不良或血壓下降有關。當心臟無法有效打出血液，可能會導致狗狗走路不穩、癱軟甚至突然失去意識。

狗狗心臟病導致的肺水腫症狀
肺水腫是狗狗心臟病晚期常見且危險的併發症。當心臟功能嚴重衰退，身體裡的血液回流受阻、肺部血管壓力過高，液體就會滲入肺泡，導致肺部像泡在水裡一樣，此時狗狗會出現明顯的喘氣、張口呼吸、肚子或肋骨用力起伏、舌頭發紫（發紺）等呼吸困難的現象，嚴重時甚至連趴下休息都沒辦法。若休息時呼吸次數每分鐘超過 40 次就要留意可能是肺水腫的警訊。

因為心臟病犬身體長期處於高耗能狀態，其他進一步的症狀還包括體重減輕與腸胃不適，以及因為供血不足導致食慾下降、嘔吐或腹瀉。

狗狗心臟病可以活多久？ACVIM分級決定後續治療策略
許多飼主最關切的問題是——狗狗有心臟病後可以活多久？其實關鍵在於發現的時機點與病情進展階段。「飼主常聽到獸醫師說的B1、B2或C級，這些分級其實是根據『ACVIM』，也就是美國獸醫內科醫學會的心臟病分級標準。」這個分級可以幫助我們了解狗狗目前的心臟狀況，並決定接下來的照護方式。

以ACVIM分類來看：
A級：是指「目前心臟完全正常，但具有高風險因子的狗狗」，例如馬爾濟斯、貴賓犬、吉娃娃等小型犬品種、八歲以上的熟齡犬，或父母有心臟病病史的毛孩，這些狗狗即便未出現異常，也建議應定期追蹤。

B級又分為B1與B2：
B1級：狗狗經常在例行檢查時被發現有心雜音，但進一步的影像檢查顯示心臟（特別是左心房）還沒有變大，食慾也都正常，平常頂多偶爾咳嗽一下。這種狀況通常不需用藥，但需要每半年追蹤一次心臟狀況。向時瑞醫師提醒，「這個階段會建議避免激烈運動，並開始觀察牠的呼吸頻率與精神狀況。」

B2級：這個階段的狗狗仍然沒有臨床症狀，但是因為心臟逆流嚴重、左心房明顯擴大，因此建議此時就需要開始治療，首選藥物是Pimobendan。「以狗狗心臟病來說，這款藥通常被認為是神藥，因為它能改善心臟的舒張以及收縮功能，也已被證實能有效延緩病情惡化。」

當心臟病分期進入C級，表示狗狗已進入到出現肺水腫的階段，也就是「心衰竭初期」。此時狗狗會出現明顯的咳嗽、喘，甚至昏倒等症狀。治療上通常須搭配使用多種綜合性藥物，包括Pimobendan、利尿劑與荷爾蒙抑制劑等，居家照護重點也包含嚴格監測呼吸頻率與觀察精神、食慾和活動力的變化等生活狀況。

當心臟病發展到了D級，代表狗狗已進入到末期心臟衰竭的階段。「這就像人類需要換腎的階段，任何藥物對心臟來講可能都已經作用有限，儘管不斷加藥、增加劑量，肺水腫及其他心衰竭症狀還是會不斷地復發。」此階段往往也會伴隨腎臟、肝臟、甚至神經系統的併發症，需針對每隻狗狗不同的狀況調整用藥策略。「D級的重點不再是延命，而是維持生活品質——能吃、能睡、還能好好地陪在家人身邊。」

「坦白說，多數狗狗的心臟病目前無法根治。」向芯動物醫院的向時瑞獸醫師解釋，心臟病多屬於結構性問題，像是瓣膜退化、心臟肌肉變形等，這些變化不是靠吃藥就可以修復，因此目前的治療目標並不是「根治」，而是延緩病情惡化、控制症狀、提升生活品質。向時瑞獸醫師也強調，多數狗狗屬於高齡患者，治療上需考量其原本的生活模式與個性，讓牠們在熟悉的節奏中，過得更安穩舒適。

▲▼ 狗,犬,心臟病,心臟肥大,後腳無力,百靈佳,口嚼錠,Pimobendan。（圖／Envato Elements、醫師提供）
 

狗狗心臟肥大改善關鍵，藥物、飲食、運動與監測為4大重點！

▲▼ 狗,犬,心臟病,心臟肥大,後腳無力,百靈佳,口嚼錠,Pimobendan。（圖／Envato Elements、醫師提供）

▲服藥配合是狗狗心臟病肥大改善的關鍵要點。

對於罹患心臟病的狗狗來說，正確的照護方式相當重要。向時瑞獸醫師根據多年臨床經驗，歸納出4大實用建議，協助飼主從日常生活中著手，為心臟病犬穩定病情、建立良好的生活品質。

1. 服藥配合度是治療關鍵！醫師建議：挑選適口性高的藥物
「心臟病屬於不可逆的結構性疾病，需要長期、穩定地服藥，以延緩病情惡化。」向時瑞獸醫師強調。然而，許多狗狗會抗拒吃藥，尤其一旦狗狗對餵藥行為產生警戒心後，即便飼主嘗試將藥錠夾藏在地瓜、熱狗或飼料中，仍舊屢屢失敗。「我有一位飼主，餵藥餵到後來，狗狗一察覺苗頭不對就躲起來，甚至激動時還會咬飼主，或是咳嗽咳到飼主不敢再塞藥。」向時瑞獸醫師語重心長地提醒，一旦餵藥方法不對或讓狗狗太激動，「很可能會加速牠們的病情惡化甚至死亡。」

為了改善這樣的狀況，向時瑞獸醫師多次調整用藥，直到使用了專為狗狗研發設計的口嚼錠劑型藥物才有明顯進展。「像Pimobendan這款藥錠經過嚴謹的臨床試驗研究，發展出膠囊、針劑和口嚼錠三種劑型，其中口嚼錠有淡淡的肉香味、適口性高，外觀顏色也不嚇人，嘗試給藥過程中發現，狗狗竟然願意自己主動吃掉！」治療因此露出曙光，狗狗不再強烈抗拒，飼主餵藥的方便性也大幅提升，這才順利建立起良好且規律的服藥習慣。

2. 定期監測呼吸、精神與體重，異常狀況需立即就醫
向時瑞獸醫師建議，居家評估可以透過觀察狗狗熟睡時的呼吸次數，正常應低於每分鐘30下，若連續記錄到超過30下的呼吸次數，或是狗狗總是翻來覆去睡不好，又夾雜咳嗽、精神、食慾明顯下降，就需儘速就醫。此外，連續咳嗽超過30分鐘，則應立刻送急診。

3. 低鈉高水飲食原則，維持營養避免脫水
心臟病犬的飲食應以低鈉、優質蛋白、水分含量充足為主。向時瑞獸醫師提醒，若狗狗拒吃處方飼料，可透過過水稀釋、無鹽肉替代等方式調整原食物，降低鈉攝取量並維持食慾與營養吸收。除非經主治醫師指示，否則不建議限制狗狗飲水，避免脫水造成腎臟負擔。

4. 避免劇烈運動，幫狗狗調整好每天的活動步調
心臟病狗狗的運動應避免劇烈與長時間活動，尤其病程進入較嚴重階段時，向時瑞獸醫師建議改以室內活動或短距離定點如廁，取代長時間散步。若需外出，應縮短距離並搭配強制休息的方式，避免狗狗因為外出過度興奮而導致病情惡化。此外，不少狗狗在服藥後精神恢復，飼主容易誤以為狗狗痊癒，然而過度活動反而會再度造成心臟無法負荷的危險狀態，因此飼主需嚴格控管心臟病狗狗的活動強度！

預防勝於治療　狗狗6歲以上應定期接受心肺健檢

▲▼ 狗,犬,心臟病,心臟肥大,後腳無力,百靈佳,口嚼錠,Pimobendan。（圖／Envato Elements、醫師提供）

▲向芯動物醫院院長向時瑞獸醫師提醒，狗狗6歲以上就建議做心臟檢查。（圖／向時瑞提供）

「最後我想呼籲所有飼主，預防醫學是關鍵。別等到狗狗出現症狀才看醫生，定期心肺健檢很重要。」向芯動物醫院院長向時瑞獸醫師提醒，狗狗6歲以上就建議做心臟檢查，平常若有咳嗽症狀，健檢時一定要加入心肺功能檢查，檢查結果若需要吃藥，務必要觀察牠們的習性、挑選適合的劑型與餵法。「藥物不是只有一種選擇，若需要吃到Pimobendan，建議可與獸醫師討論選擇口嚼錠的劑型，藥物的適口性相對較好，狗狗接受度也較高。」向時瑞獸醫師也鼓勵飼主，「找出讓狗狗『願意吃藥』的方法，才是真正能幫助牠們活得好、活得久的關鍵。」

參考資料：
1. Effect of Pimobendan in Dogs with Preclinical Myxomatous Mitral Valve Disease and Cardiomegaly: The EPIC Study-A Randomized Clinical Trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27678080
2. Effect of pimobendan or benazepril hydrochloride on survival times in dogs with congestive heart failure caused by naturally occurring myxomatous mitral valve disease: the QUEST study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18638016
3. Retrospective study of degenerative mitral valve disease in small-breed dogs: survival and prognostic variables. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28057898

