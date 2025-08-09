ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「超大白蟻」啃木頭、掃地機器人也遭殃　法鬥瘋狂拆家被罵還生氣

▲阿桃超會拆家，所見之處都會啃啃看。（影／網友IG@ jyun.bo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有無敵破壞王嗎？彰化縣11個月大的法國鬥牛犬「阿桃」是超級拆家達人。桃爸在網路上發文表示「家中出現超大白蟻」，原來是阿桃在啃桌腳的木頭，熟能生巧的動作一氣呵成，不難看出已經不是第一次「犯案」。從小拆到大的牠連掃地機器人都不放過，專用潔牙骨效益也不大，簡直讓奴才荷包大失血。

▲家中驚見「超大白蟻」啃木頭　法鬥瘋狂拆家：掃地機器人也不放過。（圖／網友IG@ jyun.bo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿桃被唸之後生氣的表情。（圖／網友IG@ jyun.bo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿桃十分親人，活潑好動，完全不挑食什麼都吃，有次還將暫放地上的高麗菜和胡蘿蔔啃完。桃爸分享笑道，阿桃從3個月大的時候就會開始搞破壞，門框、系統櫃、氣密窗、掃地機器人，目視可見皆可咬。潔牙骨對牠來說只能當作「剔牙」的小零食，馬上就會被吃完，便會開始找尋能磨牙的東西。

▲家中驚見「超大白蟻」啃木頭　法鬥瘋狂拆家：掃地機器人也不放過。（圖／網友IG@ jyun.bo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼親人的阿桃，其實是無敵破壞王。（圖／網友IG@ jyun.bo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中驚見「超大白蟻」啃木頭　法鬥瘋狂拆家：掃地機器人也不放過。（圖／網友IG@ jyun.bo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

桃爸直言，「各種拆，但是太可愛了，算了牠開心就好，家具再買也行」，不過還是擔心阿桃會將木頭吃下肚，所以會適時阻止，「牠雖然會停下來，卻會嘆大氣或是吠叫抗議，超級有個性」。不少網友在貼文底下留言「照這速度差不多幾個小時後家裡就被拆光了」、「我家的也愛咬木板」，引起許多飼主的共鳴，換牙期超有精神的狗狗活動力果然不容小覷。

關鍵字： 法鬥白蟻拆家破壞

