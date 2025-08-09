邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

▲飼主用餐時回頭一看自家狗狗在別桌討摸，彷彿不是自己的狗。（影／Abu 阿布@littlebu.59提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市4歲的邊境牧羊犬「阿布」是不折不扣的「E狗」，這天奴才帶牠一同前往寵物餐廳吃飯，將牽繩綁在椅腳，卻頻頻感受到繩子被拉動，回頭一看阿布正在別桌「交朋友」。只見牠笑容滿面地坐在隔壁桌身邊享受摸頭服務，其他客人邊吃飯還要忙著擼狗，搞笑畫面讓飼主超無奈。

▲阿布超親狗，薩摩耶除外，爸爸說可能是認為被搶了風采。（圖／Abu 阿布@littlebu.59提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿布不只親人同時也很親狗，溫柔的個性下藏著愛吃醋的一面。超級黏媽咪的牠不准主人摸家中的其他狗狗，甚至不准爸爸媽媽擁抱，是妥妥的「媽寶狗」。爸爸表示，阿布是人人好的毛孩，平常就算是不認識的人叫牠，牠也會過去討摸，這次剛好拍下可愛的瞬間，貼文瀏覽次數高達146萬次。

▲家中還有一隻捷克羅素㹴和柯基，阿布也覺得自己是小型犬。（圖／Abu 阿布@littlebu.59提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



聰明的阿布最喜歡吃肉乾，不吃罐頭肉，只愛吃現煮的，小時候還能用加熱罐罐的方式來騙騙牠，現在完全行不通。牠在家中是最小的狗狗，有時候其他毛孩會懶得理熱情過頭的牠。影片底下不少網友留言「那位先生假裝自己沒很喜歡狗的樣子，其實手一直在偷摸」、「拍攝人家的狗有先獲得同意嗎？」、「為什麼要把別人家的狗繩綁在你的桌子上？？？」、「要不是那根繩子，大家一定會以為狗狗是另一桌的」，紛紛笑道阿布看起來簡直不是飼主的狗。

▲爸爸再三強調表示，阿布是「媽寶狗」，感覺內含許多故事。（圖／Abu 阿布@littlebu.59提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)