主人欠債千萬遭查封！狸花貓成法拍品「6528人搶標」掀熱潮

▲3歲狸花貓因主人捲入金融糾紛，遭法院查封並進行公開拍賣。（圖／翻攝自搜狐網）

圖文／CTWANT

大陸江蘇揚州近日出現罕見司法拍賣物件，一隻3歲狸花貓因主人捲入金融糾紛，遭法院查封並進行公開拍賣，法院預計9月3日執行拍賣。根據阿里資產拍賣網公告，這隻貓咪名叫「煤球」，起標價僅人民幣500元，消息傳出後已有6,528人參與競標。

根據《揚子晚報》、《紅星新聞》等媒體報導，這起拍賣案源於一件2017年的金融借款糾紛，被執行人是一間有限公司，欠款高達395.8萬元。由於遲遲無法清償，法院於2022年查封其所有財產，其中就包括這隻市值約714元的貓咪「煤球」。而「煤球」自2022年起就被安置在當地寵物店，由開心寵物店代為照顧至今，目前已施打兩劑疫苗但尚未結紮，健康狀況良好。雖然「煤球」市價不高，但寄養兩年來的費用已逾2萬元，不過法院公告中明確表示，得標人無需支付這筆寄養費用。

拍賣共分兩輪進行，第一輪將於9月3日開拍，若流標，第二輪訂於9月15日重啟，起標價將調降為400元。不過，根據阿里資產平台資料，目前已有超過6,528人報名競標、536人設提醒追蹤，網路反應熱烈，甚至有網紅發起「雲養煤球」活動，短短兩天內便募得3,000元「贖金」，更有人揚言要出價8,000元搶拍。

根據法院資料，案號為（2025）蘇1091執恢79號，申請執行人可能為銀行。法院強調，根據《中華人民共和國民法典》，動物如貓、狗均被視為個人動產，因此依法可以查封並公開拍賣。其實過往類似案例並不少見，例如2021年深圳法院就曾拍賣過100噸活體鱷魚。

▲已有6,528人參與競標。（圖／翻攝自搜狐網）

事件曝光後引發大量關注，不少網友感慨「法律沒錯，但總覺得哪裡怪怪的」，也有人呼籲應給寵物更高法律保障，不應等同一般財產。部分愛貓人士甚至親赴寵物店探視「煤球」，有動物醫院主動承諾免費絕育，也有民眾組團打算得標後共同照顧牠。

對於這起事件，當地法院表示已要求所有競標人簽署《活體動物飼養承諾書》，並強調拍賣程序必須依法完成，無法因輿論停止。「煤球」的未來雖仍未定，但此事已讓外界重新思考法律制度與動物權益之間的平衡。

