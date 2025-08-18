狗狗焦慮來自主人　徐千京過動體質感染邊牧

▲徐千京（右）養了一隻邊境牧羊犬「荷葉」，5歲的牠沒辦法安靜下來，熊爸（左）特別到徐家幫忙指導。

8點檔女星徐千京，養了1隻5歲大的邊境牧羊犬荷葉，她忙於工作，又要照顧狗狗，有點力不從心。她發現狗狗很焦慮，畢竟每3天只帶狗狗散步1次，狗狗的身心靈都不太健康；這回熊爸特別到徐千京家中，幫忙改善荷葉不安靜的個性。

來到徐千京的家，狗狗的活動空間很大，還有兩隻貓咪跟邊境牧羊犬荷葉作伴；但從眾人踏入門開始，荷葉面對陌生人非常焦慮，一直不停走來走去。熊爸說：「很正常，因為荷葉是牧羊犬，過一陣子我們安定下來後，牠應該會安靜。」

▲對於狗狗的行為問題，徐千京感到很困擾，請教熊爸後，她考慮要和狗狗一起去上課。

聲音大 嚇出陰影

徐千京透露，荷葉很難安靜、總是十分焦慮，讓她不知如何是好。熊爸表示，從狗狗在外面散步的狀況，發現主人的聲音太大，會驚嚇到牠。荷葉在戶外散步時，有強烈的探索欲望，可是散步的經驗不太好，因為主人的聲音稍微大一點，牠就很害怕。

▲熊爸（右）對於狗狗每3至5天才散步1次感到驚訝，他提醒徐千京（左）每天要遛狗3到5次，或是在家讓狗狗玩益智玩具，幫助減少焦慮。

另外狗狗出門散步會暴衝，徐千京拉不住，自然就減少帶牠出門。徐千京說：「荷葉很不喜歡其他狗狗，曾被小狗凶過，對於人也有戒心，所以帶牠出門很困難。」

熊爸得知狗狗3至5天才有一次散步機會後，感到不可思議，忍不住說：「普通的狗狗，基本上一天要散步2到3次，邊境牧羊犬平均一天散步5次是最基本的，妳卻3天都不一定有一次，對於狗狗的身心靈太不好。如果增加外出散步次數，牠的壓力、焦慮會減少。」

多互動 安定情緒

同時，熊爸發現狗狗的焦慮是受主人影響，因為徐千京是一刻都靜不下來的人，回家後一會兒做運動，一會兒又打掃家裡，一會兒跳鋼管舞，熊爸認為狗狗的焦慮很多時候來自主人。

▲徐千京是個好學的女生，為了讓演藝事業更上一層樓，自己花錢習得一身本領；她因會馬術，順利接演《火車來去》。（圖／翻攝自徐千京臉書）

▲從中國大陸回台發展，徐千京（中）戲約不斷，在民視8點檔《好運來》扮小三，讓她演得很滿足。左為蘇晏霈、右為勇兔林筳諭。（圖／民視提供）

熊爸建議徐千京做運動時，加入跟狗狗互動的動作，像在跳鋼管舞時，也可以叫狗狗轉圈圈，狗狗跟主人的互動多了，情緒也會較安定。

熊爸還建議徐千京帶狗狗一起去上課，因為狗狗的問題多半來自主人，上課可獲得正確的訓練知識，也確保更好的生活品質。熊爸希望徐千京提高狗狗散步的頻率，也要和牠玩互動遊戲，不管是咬的玩具、益智玩具都好，狗狗跟主人互動可放鬆心情，有時一次十分鐘的益智玩具互動，比出外散步一小時更有效。徐千京聽完，除了立即去採買玩具外，也會考慮帶狗狗去上課。

熊爸 犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。



