烏龜「套寶特瓶」變成8字形　他救援收編：受困至少3年

▲烏龜被套寶特瓶多年，龜殼已經嚴重變形。（圖／「可樂洗車廠」廠長陳生發提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

嘉義縣「可樂洗車廠」廠長陳生發在網上發文分享，自己和女兒在家附近的六腳鄉灣內國小發現一隻受困的烏龜。只見其龜殼正中央被一截塑膠瓶套住，已經嚴重變形成8字形，目測至少被困長達3到5年。陳生發將牠帶回救援觀察，發現牠的生命力及食慾都很正常，決定收養照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲困住烏龜的一截塑膠瓶身。（圖／「可樂洗車廠」廠長陳生發提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



陳生發和《ETtoday寵物雲》分享，自己本身很喜歡觀察生態，再加上家附近有大水溝，經常可以看見不少野生動物。這次發現的烏龜推測是跟著前陣子的豪大雨或是颱風沖刷而來，他當下馬上就請女兒在一旁開著手電筒輔助，緊接著跳下水溝施以援救，將寶特瓶移除觀察一陣子後，烏龜的活動力旺盛，就先把牠收編在家。

▲陳生發提到，烏龜成長需要5至10年，目測牠已經受困很多年。（圖／「可樂洗車廠」廠長陳生發提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



海洋委員會曾在臉書上提到，其實「龜殼非常脆弱」，是其骨骼結構的一部分，上面鱗甲的厚度大概就是像寶特瓶瓶口一樣。當觸摸龜殼時，龜殼下的神經能夠感覺到，如果用牙刷刷龜殼，牠會覺得非常癢。可想而知，如果龜殼受傷，牠會感到非常疼痛。

▲嚴重變形的龜殼，終於獲救。（影／「可樂洗車廠」廠長陳生發提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）