北投猴子爽嗑水果霸王餐　動保處追蹤2.5個月終於逮捕歸案

▲脫隊獼猴在北投多了里引起騷動。（圖／台北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

台北市北投區屢傳「獼猴逛市場、吃水果不付錢」，這隻脫隊的台灣獼猴在社區間流竄長達2個半月，最終在8月5日被台北市動保處成功捕獲，結束了牠的「都市冒險」。

這隻獼猴最早在5月中旬被民眾發現現身北投市場，當場大啖水果卻「吃霸王餐」，消息傳出後引起居民議論。動保處接獲通報後，與當地里長、居民密切合作，展開多次追蹤與監測。

歷經近20次回報與路徑比對，動保人員終於在8月5日鎖定牠的活動範圍，並於關渡聖景路一處社區將獼猴捕獲，結束牠在東華、立農、尊賢、奇岩、中央、清江、關渡等多個里的流竄日子。

目前這隻獼猴已由動保處暫時收容，後續將依農業部規定進行檢疫與健康評估，再決定是否野放。動保處指出，由於台北市高度開發，山林隔離帶縮減，獼猴常記得曾經取食過的「美食地圖」，因此更容易再次回訪。

動保處提醒市民，若在住家附近發現獼猴出沒，請撥打1959動物救援專線通報，並務必遵守「不餵食、不接觸、不干擾」三不原則，避免吸引獼猴靠近或發生人猴衝突。

此外，動保處也呼籲，如發現有人非法飼養獼猴，應立即通報查處，唯有市民與動保單位攜手合作，才能建立安全友善的環境，讓人與野生動物和平共存，共同守護生態平衡。

▲獼猴被「逮捕歸案」，結束霸王餐之旅。（圖／台北市動保處提供）