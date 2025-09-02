ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
屏東警變身「汪汪救援隊」　失蹤毛孩玩過頭...水溝下被發現

▲屏東警分局員警協助找回毛小孩。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一隻毛小孩日前在縣民公園走失，急得飼主四處求助。建國派出所員警接獲報案後，火速調閱監視器追蹤狗狗行蹤，並與飼主家人一同地毯式搜尋。經過1小時努力，終於在地下排水溝內聽見狗叫聲，成功將牠救出。飼主感動直呼「像找回家人」，並感謝警方熱心協助。

屏東警分局建國派出所警員戴品仰、警員鄞合翊日前接獲民眾報案稱飼養的寵物狗於屏東縣民公園附近走丟，需要警方協助。

警方獲報案後前往處理，並與走丟寵物狗飼主了解寵物為何走丟及走丟方向；警方得知後調閱縣民公園周遭監視器，發現該寵物狗沿台糖街沿路往縣民公園方向移動，鎖定寵物狗動向後，與飼主及其家人於縣民公園內徒步尋找寵物狗，約莫找尋1小時後，於縣民公園地下排水溝內傳出狗叫聲，循線找尋並發現寵物狗於一處水溝蓋下方，成功找回寵物狗。
警方並告知飼主寵物狗於戶外場所務必牽緊牽繩，勿讓毛小孩獨自在外奔跑、走動，飼主及其家屬向警方致謝，感謝警方協助找回迷失毛小孩。

分局長林明波讚許戴品仰、鄞合翊發揮同理心積極協助飼主找回毛小孩，充分發揮警察為民服務精神，對提升警察形象甚有助益，足為同仁表率；另呼籲為避免毛小孩走失，除隨時繫上牽繩，並緊緊牽牢、提高警覺，亦可向主管機關進行登記，並植入含有飼主聯絡方式的寵物晶片及配戴具定位功能的AirTag或是幫寵物配戴寫有飼主聯絡方式的名牌，若有民眾看到走失的毛小孩，也可透過名牌聯繫上飼主。

