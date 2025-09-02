狗狗3度越獄應徵「養老院吉祥物」　終於錄取已上工8年

▲史考特在養老院中受到長輩們的喜愛。（圖／翻攝自Scout's House & Friends臉書）



記者李依融／綜合報導

美國密西根州一隻名叫史考特(Scout)的狗狗三度闖進養老院，就這樣面試成功「吉祥物」工作，成為爺爺奶奶的小可愛與快樂泉源。

事情發生在8年前的一個深夜，史考特突然闖入養老院Meadow Brook Medical Care Facility，安靜地窩在沙發上睡覺。警察推測牠是從對街的收容所跑出來的，於是將牠送回去。沒想到過了不久，史考特再次出現在同一張沙發上，彷彿認定這裡才是牠的歸屬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲史考特會自己開門陪伴長輩，但也會偷東西吃。（圖／翻攝自Scout's House & Friends臉書）



連續兩次被送回收容所後，史考特依舊不放棄。幾天後，牠第三次闖入養老院，這回其中一位管理人員決定收養牠，並取名為史考特。很快地，史考特完全融入環境，甚至展現驚人的「越獄技巧」，包括會自己開門潛進房間偷食物，還能熟練爬柵欄，這才讓人明白牠為什麼能輕易逃出收容所。

▲史考特可愛的模樣讓人難以抗拒。（圖／翻攝自Scout's House & Friends臉書）



如今史考特不只是養老院的吉祥物，更成為貼心的「小保全」，每當服務鈴響起時，牠總是第一時間跑到門口查看，陪伴長輩，守護這個大家庭。8年來，牠用無數溫暖的互動，為院內帶來許多歡笑與安心。

由於史考特的到來，養老院也開始接納其他動物，例如黑貓 Willow 和鸚鵡 Cosmo，都成為長輩們日常生活的「快樂夥伴」。這些毛孩的陪伴，讓養老院不僅僅是一個安養之地，更充滿了愛與活力。

▲養老院後來又收編了黑貓Willow。（圖／翻攝自Scout's House & Friends臉書）



▲玄鳳鸚鵡也是養老院的小可愛一員。（圖／翻攝自Scout's House & Friends臉書）