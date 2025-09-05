她躺在床上被水滴到真相竟是「蛇尿」　3條蟒蛇躲天花板

記者李依融／綜合報導

澳洲一名女子躺在床上休息，突然覺得有水滴在頭上，原來是天花板在滴水！然而「水的來源」讓她永生難忘。

這名女子躺在床上休息時，覺得一直被水滴到，於是她抬頭望向天花板，發現水滴是在那裡形成的，她下意識覺得不妙，聯繫了捕蛇專家Sunshine Coast Snake Catchers 24/7。捕蛇專家史都(Stu)往天花板一看，果然發現3條地毯莫瑞蟒，然而其中一條已經離世，而他也證實了，滴下來的不是水，而是「蛇尿」。

▲史都往天花板一探，很快就發現3條蟒蛇。（圖／翻攝自臉書Sunshine Coast Snake Catchers 24/7）



史都將3條蛇都移出天花板，並將存活的2條蛇轉移到適合生活的叢林裡，這也讓女屋主能放心休息了。

網友看到這經過都嘖嘖稱奇，「畢竟也不是誰都會被蛇尿滴到」、「實在不知道該說幸還是不幸」、「蛇尿鬧鐘，不錯的想法」、「還以為是老鼠之類的咬斷管線，竟然是蛇尿！」。

地毯莫瑞蟒是澳洲蟒蛇分布最廣泛的品種之一，體長可至三米，以小型哺乳類、小型鳥類、蜥蜴等為食，不過牠們並沒有毒性。

▲史都將蟒蛇從天花板移除。（圖／翻攝自臉書Sunshine Coast Snake Catchers 24/7）