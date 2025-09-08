ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　還有「遠端合唱」

 

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有音樂小神童嗎？台中市的比熊家族在聽到垃圾車撥放的音樂時，會秒變合唱團。比熊家族分別是5歲的媽媽「咪嚕」、10個月的哥哥「領導」、妹妹「咪妮」和弟弟「Cookie」，不僅有二重唱，還自帶觀眾，擁有各自的崗位。影片發布在網路上後，吸引不少聽見歌聲的狗狗加入，沒想到還能遠端齊唱。

▲垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？（圖／咪嚕 @mimi1081120提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲4隻寶寶都超黏人。（圖／咪嚕 @mimi1081120提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

4隻比熊犬的個性都非常黏人貪吃，尤其是主人拿在手上的食物就顯得更香了。影片中可以看到，躺在沙發上的咪嚕在聽見音樂時先起頭「開嗓」，緊接著坐在地上的領導也加入合唱，甚至忘我到抬起腳腳。躺在地板休息的Cookie和聞聲趕來跳上沙發的咪妮則是安靜的擔任觀眾，聆聽著母子倆的合唱，一家的模樣超級可愛。

▲垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？（圖／咪嚕 @mimi1081120提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐姐分享，4隻寶貝幾乎不挑食，什麼都愛吃，尤其是人手上的。（圖／咪嚕 @mimi1081120提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文在Threads上獲得6.7萬次瀏覽，許多網友在底下留言「打開你的影片，我兒子立馬衝過來」、「請問怎麼加入合唱團」、「唱得太棒了，我看了很多次」、「這團算胖」、「一個主唱、一個和聲、兩個陪笑」、「垃圾車真的有魔力」、「抬脚的是高音部主唱」，每位家長都想報名，紛紛秀出自家寶貝高歌一曲的片段。

關鍵字： 比熊二重唱合唱團狗垃圾車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

利特搶先球團證實來台　沒劇透喊冤：是你們問的

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

小阿金忘記媽「從哪個門回家」　等錯邊轉身立刻飛奔迎接

友善流浪狗到咖啡廳討食　2女被「求愛小眼神收服」當場收編

逛超市遇到「黃金鼠」她以為被騙　一出停車場竟見「一盒鼠」

微笑汪玩耍被「三花老大」盯上　燦笑不知背後已遭瞄準

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　還有「遠端合唱」

搞偷襲？奴才摸索新沙發　好奇法鬥上前看秒被彈飛

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

美短貓蹲炒菜鍋狂埋沙　下秒大解放奴才崩潰：靠X

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

瑪爾濟斯調皮拆紙盒　媽「比對牙印」完美符合當場逮捕現行犯

米克斯被媽唸竟坐進魚缸！　靜靜泡水叫不出...奴才傻眼

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

【菜鍋→廁所】貓淡定蹲炒鍋「辦大事」　奴才瞬間崩潰QQ

幫妳斷捨離！橘貓掀翻衣櫃　媽無奈：很亂也不用這樣QQ

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

原住民賓士初見「中途三腳汪」　從牆角警戒變主動磨蹭玩耍

逛超市遇到「黃金鼠」她以為被騙　一出停車場竟見「一盒鼠」

友善流浪狗到咖啡廳討食　2女被「求愛小眼神收服」當場收編

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　還有「遠端合唱」

糊塗阿金咬「擦頭巾當玩具」　媽被拖著爬堅持不鬆口

瑪爾濟斯調皮拆紙盒　媽「比對牙印」完美符合當場逮捕現行犯

「布偶朋友」晾乾中喵皇超擔心　手伸高高想把娃娃救下來

訪問才剛開口！麥克風已經沒了　狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

20歲女低頭族「脖子超硬」老化至60歲　醫PO超可怕X光示警

花蓮工人中橫隧道口施工　驚見懸崖下躺「發黑男屍」

聯盟重組牽動港口裝卸量　丹絨阿帕斯有馬士基撐腰年增15.4%

柯文哲今晚回到台北住家了　「時隔9個月」再次踏進家門

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清：完全不認識

快訊／探母北返被問「北檢將提抗告」　柯文哲沉默快速入家門

中醫診所「孕婦吃麵孩子會沒心跳」　婦產科名醫闢謠：妳有牌耶

高雄騎士「停機車格」遭罰1200！PO網討拍慘被罵翻...原因曝光

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

寵物動物熱門新聞

小玳瑁3C成癮　要看影片狂揍平板

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

汪玩耍被三花盯上　不知將被偷襲

垃圾車來了　比熊秒變二重唱

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

麥克風沒了！狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級

聽到主人哭聲　貓咪特別叼「最愛玩具」打氣

搬家倉鼠先走　搭移動城堡一起動

狗狗3度越獄　應徵養老院吉祥物　

躺床上被水滴到　真相竟是「蛇尿」

貓跳台變危樓　網提議轉向試試看

讀者迴響

熱門新聞

小玳瑁3C成癮　要看影片狂揍平板

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

汪玩耍被三花盯上　不知將被偷襲

垃圾車來了　比熊秒變二重唱

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

麥克風沒了！狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級

聽到主人哭聲　貓咪特別叼「最愛玩具」打氣

搬家倉鼠先走　搭移動城堡一起動

狗狗3度越獄　應徵養老院吉祥物　

躺床上被水滴到　真相竟是「蛇尿」

貓跳台變危樓　網提議轉向試試看

阿金咬毛巾當玩具　害媽被扯頭髮

熱門寵物影片

更多
搞偷襲？奴才摸索新沙發　好奇法鬥上前看秒被彈飛

搞偷襲？奴才摸索新沙發　好奇法鬥上前看秒被彈飛

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

美短貓蹲炒菜鍋狂埋沙　下秒大解放奴才崩潰：靠X

美短貓蹲炒菜鍋狂埋沙　下秒大解放奴才崩潰：靠X

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

瑪爾濟斯調皮拆紙盒　媽「比對牙印」完美符合當場逮捕現行犯

瑪爾濟斯調皮拆紙盒　媽「比對牙印」完美符合當場逮捕現行犯

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面