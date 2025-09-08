垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　還有「遠端合唱」

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有音樂小神童嗎？台中市的比熊家族在聽到垃圾車撥放的音樂時，會秒變合唱團。比熊家族分別是5歲的媽媽「咪嚕」、10個月的哥哥「領導」、妹妹「咪妮」和弟弟「Cookie」，不僅有二重唱，還自帶觀眾，擁有各自的崗位。影片發布在網路上後，吸引不少聽見歌聲的狗狗加入，沒想到還能遠端齊唱。

▲4隻寶寶都超黏人。（圖／咪嚕 @mimi1081120提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



4隻比熊犬的個性都非常黏人貪吃，尤其是主人拿在手上的食物就顯得更香了。影片中可以看到，躺在沙發上的咪嚕在聽見音樂時先起頭「開嗓」，緊接著坐在地上的領導也加入合唱，甚至忘我到抬起腳腳。躺在地板休息的Cookie和聞聲趕來跳上沙發的咪妮則是安靜的擔任觀眾，聆聽著母子倆的合唱，一家的模樣超級可愛。

▲姐姐分享，4隻寶貝幾乎不挑食，什麼都愛吃，尤其是人手上的。（圖／咪嚕 @mimi1081120提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文在Threads上獲得6.7萬次瀏覽，許多網友在底下留言「打開你的影片，我兒子立馬衝過來」、「請問怎麼加入合唱團」、「唱得太棒了，我看了很多次」、「這團算胖」、「一個主唱、一個和聲、兩個陪笑」、「垃圾車真的有魔力」、「抬脚的是高音部主唱」，每位家長都想報名，紛紛秀出自家寶貝高歌一曲的片段。