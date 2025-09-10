肉泥罐忘關！晨見5條不同口味「濕體」　當事貓毫無悔意

▲肉泥罐忘關，當事貓狂嗑5條還一臉超不屑。（圖／@hccyww提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

我錯了但下次還敢！新北市1歲的米克斯貓「許美香」天生自帶厭世表情。這天早上飼主起床後發現地上躺著5條不同口味的肉泥「濕體」，原來是昨晚忘記關上零食罐，才讓美香爽吃自助餐。搞笑的是，被發現的牠還一臉「不屑」，看似毫無悔意，貼文目前高達27萬次瀏覽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美香非常調皮，有時很無厘頭。（圖／@hccyww提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



美香的個性貪玩、好奇，有點怕生，偶爾會神經兮兮的，時常在家中搞怪，做出一些讓人覺得莫名其妙的行為。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，「牠看起來很笨，不過只要有食物就會變得非常聰明」，和家中其他兩隻貓比起來是最愛吃的，每次用餐時都會跑第一，聽見開罐罐或是碗筷聲就會立刻到廚房等，可以說是吃貨一枚。

▲貪吃的美香在遇到美食後，會瞬間變聰明。（圖／@hccyww提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



姐姐笑道，其實美香不是第一次這樣偷吃，而是會經常「犯案」，只要是塑膠包裝的東西都被牠叼走過，遇到吃就變機靈的牠，還懂得只吃袋中的零食，將外包裝吐掉。後面為了防止美香偷吃，只好全部放進櫃子，不然就是裝在罐子或盒子裡。原本一星期能吃2條肉肉的美香，這次居然一口氣狂嗑5條，也因此被懲罰一周不能吃貓泥。