薩摩耶被綁長達「66小時」沒水喝　寄養寵物店：不就死一條狗

▲薩摩耶被綁著無法自由活動，店家稱在進行如廁訓練。（圖／翻攝自抖音／青木川（DOG））



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸四川省成都市一隻薩摩耶在寵物寄養旅館內被活活渴死，在寄宿6天內最長達66個小時沒有水喝。飼主接到愛犬離世的消息便要求查看監視器，不料訓犬師竟理直氣壯的表示是在進行「如廁訓練」，更是直言「死了狗怎麼了，很正常」，離譜行徑氣的飼主將事件曝光，引起大批網友共憤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲住宿6天內只餵食過3次水和食物。（圖／翻攝自抖音／青木川（DOG））



@青木川（DOG）在抖音上擁有260萬的粉絲，他在8月27日時發文控訴，自己因為工作需到廣州出差，故在8月19日時將自家薩摩耶「米米」寄養在寵物店，不料愛犬卻遭到不當對待，被活活渴死。追查畫面後竟發現米米被長時間綁在廁所板上，在高溫環境下，整段寄養期間僅被餵水3次，其中兩次餵水間隔分別為42小時與66小時。

畫面中可以看到，狗狗被拴著無法自由活動，就連餵食的間隔時長也長達37小時和58小時。青木川在文中提到，之前也曾將米米帶來寄養，都會收到照片或影片更新，但這次卻沒有任何回報，唯一的通知便是8月25日接獲狗狗離開的消息。剛開始的家人以為牠是自然離世，直到錄影帶曝光，才發現米米竟遭受長時間虐待。

▲寵物店第一次發出聲明稿後又馬上改口刪除。（圖／翻攝自抖音／青木川（DOG））



店家在事件公開後迅速被推向輿論浪口，第一時間曾向青木川表示24日曾帶狗外出半小時並喝水，卻被飼主指出那次其實是米米掙脫繩索自己跑出，接著又再度被抓回原地。寵物店事後上傳了道歉文章，卻又馬上刪除並聲稱「米米可能是因疾病死亡」，試圖推卸責任，並在社群中表示青木川是為了流量才會誣陷該店。

▲青木川痛心發文，自責「是爸爸沒有保護好米米」。（圖／翻攝自抖音／青木川（DOG））



飼主和朋友趕往店內詢問，質疑為何沒有任何人餵水，工作人員不僅全員沉默，更怒嗆他「不就是死了一條狗」，誇張態度令青木川心痛表示「從事寵物相關行業的人，卻與尊重生命背道而馳」。目前該訓犬師即將離職，寵物店也重新發佈道歉聲明，承認確實為內部大意疏失。