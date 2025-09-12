ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

瑪爾貴賓電量超滿！　在家跳「草裙舞」雙腳像裝彈簧

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市9個月的瑪爾貴賓犬「麵包」正是電力滿滿的年紀，活力十足的牠出門看見「好朋狗」時，會激動的用雙腳狂跳，像是裝了彈簧一樣。在家想出柵欄玩時，會開跳「草裙舞」，左右移動配上小手的動作超有律動感。畫面雖然可愛，不過雙腳站立容易影響健康，目前正在積極訓練中。

▲瑪爾泰迪電量超滿！雙腳像有裝彈簧　在家跳「草裙舞」動作超標準。（圖／我家都是澱粉類 @vovzzza提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麵包想出來玩，開跳草裙舞。（圖／我家都是澱粉類 @vovzzza提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

麵包撒嬌又黏人，同時還很外向是一隻「大E狗」，基本上完全不挑食，任何能吃的食物都喜歡吃。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，家中還有飼養其他兩隻狗狗，不過只有麵包會這樣「站起來」。剛開始家人看見這個畫面時覺得很逗趣，次數一多就會擔心關節的健康，現在開始都會制止牠。

▲瑪爾泰迪電量超滿！雙腳像有裝彈簧　在家跳「草裙舞」動作超標準。（圖／我家都是澱粉類 @vovzzza提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麵包個性超級活潑，看到好朋狗會很激動。（圖／我家都是澱粉類 @vovzzza提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

熱舞的影片被上傳至Threads上，引來不少網友留言，紛紛表示「雖然對身體跟腳不好，可是牠跳的很好XD」、「給牠穿條草裙試試」、「裡面的工讀生出來」、「想幫牠配樂」、「有點專業」，媽媽在底下回覆「我知道這樣站對腳不好，有在教了，但目前屁孩還學不來」，也開始讓麵包服用顧關節保養品。

▲瑪爾泰迪電量超滿！雙腳像有裝彈簧　在家跳「草裙舞」動作超標準。（圖／我家都是澱粉類 @vovzzza提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中排行老三的麵包。（圖／我家都是澱粉類 @vovzzza提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 瑪爾泰迪草裙舞可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

瑪爾貴賓電量超滿！　在家跳「草裙舞」雙腳像裝彈簧

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

黑狗坐副駕想睡狂度辜　眼皮打架快強制關機XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

虎斑貓狂打嗝聲音超可愛　被媽笑後牠怒瞪：皮在癢

【媽媽妳皮在癢？】虎斑貓狂打嗝！被媽笑後牠直接怒瞪XD

惡劣主人搬家棄養　女看房發現「10歲狗被栓樹上」淚眼向她求助

緬因貓嘴巴太圓「像被蜜蜂螫」　網覺得眼熟：是路西法！

瑪爾貴賓電量超滿！　在家跳「草裙舞」雙腳像裝彈簧

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！涉案警員悲痛欲絕

女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

快訊／北檢抗告成功！柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝光

新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

租屋2個月「蟑螂大爆發」　她半夜崩潰逃家：該搬嗎

恢復一般性補助款！藍營15縣市聯合記者會　籲回歸制度公開透明

屬鼠小心！鹿港東興宮李王爺帶隊「送煞」出海　迴避路線曝光

停車場後天起須設1%以上充電車位　未達標擬「最重罰9萬、停業」

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」！媽媽陪同仍受害　兇嫌長相曝

要活就要動！郭毓軒9/13開講　教你健康活力Run

惡劣主人搬家棄養　女看房發現「10歲狗被栓樹上」淚眼向她求助

快訊／柯文哲交保第5天！北檢抗告結果出爐　高院發回北院更裁

寵物動物熱門新聞

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

女主人回家打斷午睡　沒睡飽阿金瞇瞇眼迎接

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

落龜注意　石龜抄捷徑從陡坡滾下

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

瑪爾泰迪超活潑　在家跳草裙舞

麥克風沒了！狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

小玳瑁3C成癮　要看影片狂揍平板

獵犬「嘴巴冒出小腳」主人嚇壞　真相反轉

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

讀者迴響

熱門新聞

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

女主人回家打斷午睡　沒睡飽阿金瞇瞇眼迎接

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

落龜注意　石龜抄捷徑從陡坡滾下

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

瑪爾泰迪超活潑　在家跳草裙舞

麥克風沒了！狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

小玳瑁3C成癮　要看影片狂揍平板

獵犬「嘴巴冒出小腳」主人嚇壞　真相反轉

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

熱門寵物影片

更多
【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

黑狗坐副駕想睡狂度辜　眼皮打架快強制關機XD

黑狗坐副駕想睡狂度辜　眼皮打架快強制關機XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面