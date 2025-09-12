瑪爾貴賓電量超滿！　在家跳「草裙舞」雙腳像裝彈簧

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市9個月的瑪爾貴賓犬「麵包」正是電力滿滿的年紀，活力十足的牠出門看見「好朋狗」時，會激動的用雙腳狂跳，像是裝了彈簧一樣。在家想出柵欄玩時，會開跳「草裙舞」，左右移動配上小手的動作超有律動感。畫面雖然可愛，不過雙腳站立容易影響健康，目前正在積極訓練中。

▲麵包想出來玩，開跳草裙舞。



麵包撒嬌又黏人，同時還很外向是一隻「大E狗」，基本上完全不挑食，任何能吃的食物都喜歡吃。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，家中還有飼養其他兩隻狗狗，不過只有麵包會這樣「站起來」。剛開始家人看見這個畫面時覺得很逗趣，次數一多就會擔心關節的健康，現在開始都會制止牠。

▲麵包個性超級活潑，看到好朋狗會很激動。



熱舞的影片被上傳至Threads上，引來不少網友留言，紛紛表示「雖然對身體跟腳不好，可是牠跳的很好XD」、「給牠穿條草裙試試」、「裡面的工讀生出來」、「想幫牠配樂」、「有點專業」，媽媽在底下回覆「我知道這樣站對腳不好，有在教了，但目前屁孩還學不來」，也開始讓麵包服用顧關節保養品。

▲家中排行老三的麵包。