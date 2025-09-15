大狗狗結紮完眼神死「靈魂被抽走」　想合唱垃圾車只敢嚶嚶

記者李依融／綜合報導

黃金獵犬與哈士奇的混血狗狗Chico日前完成結紮手術，回到家後整隻狗瞬間「生無可戀」，趴在地上眼神空洞，彷彿靈魂被抽離，模樣讓飼主看了又心疼又忍不住發笑，拍照記錄愛犬「轉大狗」的時刻。

Chico手術後必須戴上頭套，剛回家時牠化身「燈罩狗」，一動不動地坐著，顯得相當不適應。飼主見狀貼心替牠換上較柔軟的甜甜圈頭套，希望能讓狗狗好好休養。Chico終於肯趴下休息，但那副「失去靈魂」的眼神，茫然盯著空氣的模樣，完美演繹什麼叫「石化」與「心如死灰」。

▲Chico做完結紮手術，整隻狗彷彿靈魂消失。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）



其實平時的Chico可是活力滿滿，不但是家中的開心果，更是垃圾車的忠實粉絲。每當聽到熟悉的音樂聲，牠總會熱情「合唱」，不過手術後的傷口仍有些不適，這天垃圾車來了，Chico雖然忍不住想跟唱，卻因為一用力就會扯到傷口，只好小聲嚶嚶，努力壓抑的樣子讓人又覺得可憐又被逗笑。

▲Chico：你沒說去醫院睡一覺蛋蛋會不見。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）



網友看到Chico的「靈魂出竅」照後紛紛留言笑翻，「靈魂被吸走我真的笑出來」、「小聲嚶嚶合唱，太可愛了」、「忍不住笑，但又好想抱抱牠」、「狗狗真的太為難了」。飼主經常在IG@chico.thegoberian分享Chico的日常，並透露隔天狗狗狀況已經明顯好轉，精神恢復許多，還能打滾、暢快上廁所，痛痛飛走了。

▲Chico隔天痛痛減輕很多，可以暢快上廁所啦。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）