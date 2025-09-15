ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

大狗狗結紮完眼神死「靈魂被抽走」　想合唱垃圾車只敢嚶嚶

記者李依融／綜合報導

黃金獵犬與哈士奇的混血狗狗Chico日前完成結紮手術，回到家後整隻狗瞬間「生無可戀」，趴在地上眼神空洞，彷彿靈魂被抽離，模樣讓飼主看了又心疼又忍不住發笑，拍照記錄愛犬「轉大狗」的時刻。

Chico手術後必須戴上頭套，剛回家時牠化身「燈罩狗」，一動不動地坐著，顯得相當不適應。飼主見狀貼心替牠換上較柔軟的甜甜圈頭套，希望能讓狗狗好好休養。Chico終於肯趴下休息，但那副「失去靈魂」的眼神，茫然盯著空氣的模樣，完美演繹什麼叫「石化」與「心如死灰」。

狗狗結紮靈魂被抽空。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Chico做完結紮手術，整隻狗彷彿靈魂消失。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）

其實平時的Chico可是活力滿滿，不但是家中的開心果，更是垃圾車的忠實粉絲。每當聽到熟悉的音樂聲，牠總會熱情「合唱」，不過手術後的傷口仍有些不適，這天垃圾車來了，Chico雖然忍不住想跟唱，卻因為一用力就會扯到傷口，只好小聲嚶嚶，努力壓抑的樣子讓人又覺得可憐又被逗笑。

狗狗結紮靈魂被抽空。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）

▲Chico：你沒說去醫院睡一覺蛋蛋會不見。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）

網友看到Chico的「靈魂出竅」照後紛紛留言笑翻，「靈魂被吸走我真的笑出來」、「小聲嚶嚶合唱，太可愛了」、「忍不住笑，但又好想抱抱牠」、「狗狗真的太為難了」。飼主經常在IG@chico.thegoberian分享Chico的日常，並透露隔天狗狗狀況已經明顯好轉，精神恢復許多，還能打滾、暢快上廁所，痛痛飛走了。

狗狗結紮靈魂被抽空。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）

▲Chico隔天痛痛減輕很多，可以暢快上廁所啦。（圖／翻攝自Threads@chico.thegoberian）

關鍵字： 米克斯毛小孩狗結紮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽

世上最安全1顆白菜！菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

大狗狗結紮完眼神死「靈魂被抽走」　想合唱垃圾車只敢嚶嚶

黃金獵犬是「育兒神隊友」　幫搖睡、拿尿布期待寶寶陪玩球

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

白柴拆爆沙發「還沒被罵先開飛機」　無辜臉惹笑網友：下次還敢

工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

蛋蛋哀傷！狗術後癱躺在地　眼神憂鬱像失去靈魂網笑瘋

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

白柴拆家擺無辜臉

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

世上最安全1顆白菜！菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大狗狗結紮完眼神死「靈魂被抽走」　想合唱垃圾車只敢嚶嚶

4個月大愛犬突遭鱷魚咬住拖走　女徒手狂打1部位成功救回

白柴拆爆沙發「還沒被罵先開飛機」　無辜臉惹笑網友：下次還敢

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

達美樂火山披薩縮水？他PO對比照「剩麵皮+醬」傻眼　兩派人吵翻

占星術其實算錯了？地球72年偏移1度　紐時：星座過時2000年

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

美中達成TikTok框架協議　貝森特：川普19日將通話習近平

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

國際火線／社群「大鎖國時代」來臨！從尼泊爾動亂談起

易肇事路口前10名　桃園平鎮區「這路口」全日禁止左轉

17號「米塔」醞釀中　預估2個有機會成颱逼近台灣！可能又強又大

寵物動物熱門新聞

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

大狗狗結紮完眼神死　靈魂被抽走

阿金是育兒神隊友　幫搖睡、拿尿布

大小黑貓初見面　哥哥困惑狂倒退

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

癱瘓玳瑁偷襲貓姐　被嚇到模糊

白柴拆爆沙發　還沒被罵先開飛機

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

屏東綠鬣蜥氾濫擾民　一晚可抓近百隻

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

小貓翹家2次　連續出現在53公里外酒廠

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

4個月愛犬被鱷魚拖走　女徒手狂打1部位救回

讀者迴響

熱門新聞

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

大狗狗結紮完眼神死　靈魂被抽走

阿金是育兒神隊友　幫搖睡、拿尿布

大小黑貓初見面　哥哥困惑狂倒退

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

癱瘓玳瑁偷襲貓姐　被嚇到模糊

白柴拆爆沙發　還沒被罵先開飛機

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

屏東綠鬣蜥氾濫擾民　一晚可抓近百隻

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

小貓翹家2次　連續出現在53公里外酒廠

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

4個月愛犬被鱷魚拖走　女徒手狂打1部位救回

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

熱門寵物影片

更多
蛋蛋哀傷！狗術後癱躺在地　眼神憂鬱像失去靈魂網笑瘋

蛋蛋哀傷！狗術後癱躺在地　眼神憂鬱像失去靈魂網笑瘋

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

白柴拆家擺無辜臉

白柴拆家擺無辜臉

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面