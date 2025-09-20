ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
致敬日藝術家！傑克羅素㹴尿墊當畫布　鋪滿圓點還巧妙留白

▲致敬日藝術家！傑克羅素㹴尿墊當畫布鋪滿圓點，網大讚超有藝術感。（圖／肉桂シナモン@cinnamon__flavor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲致敬日藝術家！傑克羅素㹴尿墊當畫布鋪滿圓點，網大讚超有藝術感。（圖／肉桂シナモン@cinnamon__flavor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

天生的藝術家！桃園市2歲傑克羅素㹴「肉桂」十分乖巧，聰明的牠總是能精準的在尿墊上如廁，並且每次都剛好是等大的圓形，連留白間隙也剛剛好，特別的一幕就像是在致敬日本藝術家「草間彌生」，其作品特色就是布滿圓點。飼主猜想肉桂可能是想避開上次留下記號的地方，也趕緊替牠更換尿布墊。

▲致敬日藝術家！傑克羅素㹴尿墊當畫布　鋪滿圓點：留白間隙剛好。（圖／肉桂シナモン@cinnamon__flavor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲肉桂的「畫作」總是很有藝術感。（圖／肉桂シナモン@cinnamon__flavor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

肉桂是乖寶寶，連玩具都不曾咬壞過，除了榴槤和小黃瓜外的食物都愛吃，可以說是很不挑食，聽到打嗝聲就知道牠吃飽了。飼主向《ETtoday寵物雲》分享，肉桂的體力偏差值大，斷電的速度超快，雖然跑起來很瘋，但只要一回家就會懶洋洋的，很愛睡覺。牠從不會破壞尿布墊，可能是知道那邊是「廁所」，只不過不會在一張墊子上的同一處重複小便。

▲致敬日藝術家！傑克羅素㹴尿墊當畫布　鋪滿圓點：留白間隙剛好。（圖／肉桂シナモン@cinnamon__flavor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼肉桂的個性超級乖巧，是家中的開心果，還擁有特別的毛色。（圖／肉桂シナモン@cinnamon__flavor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲致敬日藝術家！傑克羅素㹴尿墊當畫布　鋪滿圓點：留白間隙剛好。（圖／肉桂シナモン@cinnamon__flavor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽提到，每天都會更換尿墊，視情況會增加次數，大約二分之一時就會放新的。貼文在Threads上發佈後獲得37萬次的瀏覽數，不少網友紛紛在底下留言「可以裱框了」、「會不會太有藝術感」、「貼在我家狗的尿墊前面讓牠學習」、「留白的距離設計的真好」，特別的是牠反而不會用尿盆，要直接用尿布墊才會接受。

